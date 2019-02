CC califica de "insulto a Canarias" la aprobación del régimen especial para Baleares

Coalición Canaria (CC) ha calificado este sábado de "nuevo insulto y agravio" hacia Canarias por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se haya aprobado un Real Decreto con las medidas económicas más urgentes para el régimen especial de Baleares.



El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha aseverado en un comunicado que “Pedro Sánchez está dispuesto a seguir riéndose de los canarios hasta el último día en que abandone la presidencia del Gobierno”.



De esta manera el dirigente nacionalista ha expresado su malestar al conocer que el Gobierno de España aprobó este viernes un real decreto con las medidas económicas más urgentes para la regulación del Régimen Especial de Baleares (REB), que establece propuestas económicas y fiscales para compensar la insularidad de dicha comunidad.



Esta dotación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para financiar actuaciones en ámbitos especialmente afectados por la insularidad, “algo que no sucedió con Canarias ya que los PGE de 2019 vulneraban las dos principales leyes de nuestra comunidad autónoma, el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal", afirma Barragán.



“Entendemos que Baleares está en todo su derecho de reclamar aquello que considere beneficioso para su territorio insular, pero este nuevo agravio del gobierno de Sánchez con Canarias, al no tenerse en cuenta el Estatuto y REF de Canarias de igual manera, repercute directamente en nuestros ciudadanos y en su calidad de vida", añade.



CC insiste en que se "alegra por Baleares" pero no acepta que Sánchez "ignore nuestro REF y Estatuto de Autonomía”, asegura su secretario general, para quien los "descuidos" de Pedro Sánchez con Canarias “comienzan a ser una costumbre; una manera de castigar a las islas con la connivencia del secretario general de los socialistas canarios Ángel Víctor Torres, que calla de manera reiterada ante cada ataque".



Considera Barragán que esta es una falta de respeto más hacia los canarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, "que sigue sin cumplir con Canarias ni respetar sus fueros históricos y de nuevo actúa desde una posición electoralista, sin atender al interés primordial" de las islas.



Para el secretario general de Coalición Canaria, equiparar las reclamaciones históricas de Canarias con las de Baleares "priorizando sus intereses frente a los nuestros supone un nuevo insulto de Pedro Sánchez hacia Canarias, a la que continúa despreciando de forma reiterada".



Afirma que Canarias posee una singularidad reconocida "que solo Sánchez y su gobierno se empeñan en boicotear” y advierte de que las islas no van a permanecer calladas "cuando nos siguen insultando y ninguneando desde Madrid", aunque seguramente "habrá que esperar a conocer el nombre del próximo inquilino de La Moncloa para exigirle que de una vez por todas que los derechos de los canarios sean reconocidos y respetados como se merecen, y que el Estatuto y el REF, que son nuestras normas más sagradas, sean acatadas como corresponde”.