Coalición Canaria y Nueva Canarias, a la espera de la postura de ERC en la investidura de Sánchez

José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, y Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, se han reunido este lunes en Madrid con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, para abordar el sentido del voto de ambos partidos en la futura investidura de Pedro Sánchez.

A la salida del encuentro, celebrado en el despacho de Lastra en el Parlamento, Barragán y Rodríguez han comentado a los periodistas que no está definida aún su postura en la votación, a la espera del rumbo que tomen las conversaciones del PSOE con ERC, que determinará la necesidad o no del voto afirmativo de los nacionalistas canarios. "Es la piedra angular para saber si los demás aportamos algo o no", ha explicado Barragán, que ha afirmado que Lastra les adelantó que las conversaciones con ERC van "a buen ritmo" y pueden "concluir en positivo".

Barragán ha explicado que han dedicado parte de la reunión a hablar de "los temas de Canarias", como el REF, el estatus de Canarias como Región Ultraperiférica, el nuevo Estatuto de Autonomía, y que se cumplan los compromisos adquiridos con las Islas en los Presupuestos de 2018. En ese campo, ha dicho, han encontrado un "interés" por parte de Lastra en, al menos, continuar las conversaciones en ese sentido.

"Hoy no vinimos a decir sí o no o abstención, sino a explorar las posibilidades y, como hemos dicho, se nos ha dado la oportunidad de continuar las conversaciones si hay desbloqueo, algo que trasladaremos a las Ejecutivas", ha explicado, para añadir que Lastra tampoco les ha dicho "que no somos necesarios", sino que, llegado el desbloqueo, "habrá que sentarse a negociar".

El secretario general de CC ha explicado que ahora trasladarán a sus partidos (NC y CC) sus impresiones y que, tras sus respectivas Ejecutivas, informarán a Lastra del sentido de las mismas.

Por su parte, Román Rodríguez ha afirmado que la situación política española requiere del desbloqueo y que el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE "debe consolidarse". En ese punto, ha dicho, el papel de ERC es "determinante", ya sea "vía abstención o a favor de la investidura", y de eso va a depender "en gran medida" el desbloqueo. Rodríguez ha comentado que ese desbloqueo no depende ni de CC ni de NC, sino de "otras fuerzas políticas", esencialmente, de ERC. "Si dependiera de nosotros estaríamos con otra actitud", ha asegurado.

Rodríguez ha explicado que Lastra les ha ofrecido "diálogo y negociación" y que ahora tanto NC como CC lo van a "valorar y ver las direcciones de los partidos". Rodríguez ha aclarado que él es partidario del diálogo y, si se desbloquea la situación, "entrar a hablar" de asuntos tales como la educación, la sanidad, las pensiones o la financiación autonómica, entre otros temas.

Román Rodríguez también ha concretado que las partidas para las carreteras de Canarias formarán parte del posible acuerdo con el futuro Gobierno, de llegar a producirse la investidura de Pedro Sánchez como presidente, para la cual es necesario el desbloqueo para formar el Ejecutivo.