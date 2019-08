El Gobierno aumentará la Prestación Canaria de Inserción en 2020 mientras se tramita la renta de ciudadanía

El Gobierno de Canarias incrementará la Prestación Canaria de Inserción (PCI) el próximo año mientras se tramita la implantación de la renta de ciudadanía que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aplicará de forma progresiva.



El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que las directrices para la elaboración del presupuesto de 2020 contienen, como primer punto, "la ampliación de los objetivos y los beneficiarios de la vigente Prestación Canaria de Inserción y otros instrumentos para atender a las personas en situación de pobreza contando con la financiación adecuada".



Las directrices, que se publicarán en la web del Gobierno de Canarias, contemplan que se inicien las medidas del Plan Integral de Vivienda pública 2019-2023 para ofertar alquiler social a las personas y familias cuya situación económica lo demande.



También incluyen la aplicación de los compromisos presupuestarios de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias y el refuerzo de la financiación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia.



Asimismo, prevén el fomento de la generación de empleo, el impulso de la actividad económica compatible con la sostenibilidad ambiental y la necesaria transición ecológica y financiación para I+D+i y formación.



Además, abogan por la puesta en marcha de medidas de lucha contra la crisis climática, como expansión de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible, una "drástica" reducción del uso de los plásticos y acabar con vertidos al mar sin depurar.



Por último, en sus directrices para la elaboración de las cuentas para 2020 el Gobierno se compromete a destinar financiación suficiente de las acciones y recursos a favor de la igualdad de género y de lucha contra la violencia machista.



Respecto a la política presupuestaria, las directrices apuntan a que, tal como establecen las bases programáticas del acuerdo de Gobierno, se desarrollará una política fiscal destinada "a incrementar los ingresos propios mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad, progresividad y suficiencia".



Esta política se define en torno a tres ejes, en primer lugar, el Ejecutivo pretende potenciar la persecución del fraude fiscal, a través de la Agencia Tributara Canaria, para lograr que tributen los que no pagan.



En segundo lugar, e exigirá un mayor esfuerzo a los que más tienen y, para ello, replanteará las rebajas fiscales aprobadas por el anterior Gobierno, ya que han supuesto "una importante reducción de ingresos".



El Gobierno también propone que se replanteen estas rebajas fiscales guiadas por dos principios, por un lado, que en ningún caso perjudiquen a las rentas bajas y a los contribuyentes con menos capacidad de gasto; y por otro, que se logre la recaudación necesaria para abordar las principales propuestas del programa de Gobierno.



En tercer lugar, el Gobierno apunta que la introducción de los tributos ecológicos o medioambientales va a ser una tarea de la próxima legislatura.



El Ejecutivo, que prevé un crecimiento del PIB de Canarias del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020, no concreta en las directrices para la elaboración de los presupuestos una subida del IGIC, ha señalado el portavoz del Gobierno, quien ha comentado que no habrá variación de los tributos a corto plazo y que cree que el próximo año no aumentarán los impuestos.



"No hay ningún deseo de recuperar mañana medio punto del IGIC", ha aseverado Pérez, quien ha manifestado que aunque "no es necesario ni conveniente" en un corto periodo de tiempo, se hará cuando lo tengan claro y, en todo caso, "si hace falta".



Según el Ejecutivo, la economía canaria se sigue enfrentando a factores limitativos del crecimiento, derivado, por un lado, de la evolución del escenario a nivel internacional, entre ellos los efectos del Brexit, las posibles correcciones en los mercados de divisas y una mayor intensidad del proteccionismo en el comercio internacional y en particular por las tensiones comerciales entre Estados y China.



Y, por otro lado, porque el turismo, a pesar del ser el sector que mayor aportación va a seguir realizando al PIB, se encuentra con una reducción de la llegada de turistas extranjeros debido a la recuperación de algunos destinos competidores del Mediterráneo, en particular Turquía y Egipto, así como al efecto base de los últimos años excepcionales, con unas cifras de visitantes y de ocupación muy altos.