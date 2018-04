El Gobierno canario asegura que el sistema meteorológico propio será complementario al de la Aemet

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha insistido este miércoles en asegurar que el sistema meteorológico que quiere poner en marcha el Gobierno canario será complementario al de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Nieves Lady Barreto ha hecho esa afirmación en comisión parlamentaria en la que ha comparecido para hablar de la implantación de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático.



Las explicaciones que ha dado la consejera solo han convencido al grupo del gobierno, el Nacionalista Canario, y si bien el resto están de acuerdo en que haya un sistema propio han cuestionado que, a su juicio, no se tenga en cuenta a la Aemet, entre otras cuestiones.



Así, el diputado de Podemos Manuel Marrero, que había pedido la comparecencia de la consejera, ha opinado que sería más adecuado que haya corresponsabilidad entre los gobiernos central y canario y de ese modo evitar redundancia de infraestructuras y duplicidad en los gastos.



Manuel Marrero fue el primero en intervenir y reclamó los informes de la delegación canaria que ha acudido a las cumbres del clima que se han celebrado en París y en Marrakech, ya que los viajes han sido pagados con dinero público y no dispone de ellos, mientras que sí tiene los de los representantes del Gobierno central.



El diputado de Podemos ha preguntado si ha habido coordinación con la Aemet para elaborar la encomienda por la que se "dilapidan" 600.000 euros a la empresa pública Grafcan para instalar en las Islas una red de sensores.



La consejera ha replicado que el Gobierno canario lo que quiere es contar con predicciones más localizadas que las de la Aemet, de forma que se puedan dar incluso comarcales y municipales, y también pretende disponer de una serie histórica del clima en Canarias.



En cuanto al objetivo de la encomienda ha explicado que es para colocar sensores, radares y microradares, para lo que primero era preciso realizar un diagnóstico de cuál es la situación para a continuación decidir dónde colocarlos de manera que no haya duplicidades con los que están en funcionamiento.



Y de ese modo desde enero el Gobierno canario dispone de un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre los lugares idóneos para ubicar 56 estaciones meteorológicas con las que hacer predicciones más localizadas y de las que quince estarán especializadas en el estudio del cambio climático.



La previsión es que durante este mes se haga la licitación para colocar los sensores, ha indicado durante su segunda intervención Nieves Lady Barreto, quien ha reconocido que la Aemet dispone de una serie histórica, pero se trata de una que "deja por el camino muchas singularidades".



La consejera ha insistido en que no se habla de crear un observatorio propio de meteorología y sí de un servicio complementario al de la Aemet, con la que ha asegurado que hay una relación "extraordinaria".



El diputado del grupo Podemos Manuel Marrero ha preguntado a la consejera si "tiene poco cariño" a la Aemet y ha considerado insuficientes las explicaciones dadas por Barreto y que, ha añadido, no le han dejado claro qué es lo que se pretende medir.



Manuel Marrero ha señalado que con los sensores se miden momentos, con los que se obtienen constantes de un clima, la climatología, pero "en este caso se quieren medir lugares concretos, y si no forman parte de un todo global de nada sirve", por lo que ha abogado por colaborar con la Aemet.



Además, ha comentado el diputado de Podemos, el modelo que quiere aplicar el Gobierno canario lo ofrece la Aemet a las comunidades autónomas que lo solicitan, sin necesidad de hacer un gasto.



Manuel Marrero también ha afirmado que el modelo que el Gobierno canario quiere comprar "resulta que lo utiliza la Aemet, pero como un primer filtro, como quien sale a la puerta de casa y mirar si va a llover", por lo que la Agencia Estatal de Meteorología usa a continuación otros filtros, ha subrayado.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos se ha mostrado de acuerdo en la mayoría de los objetivos como que hay déficit de infraestructuras y que debe haber una red de sensores, pero ha planteado dudas como si es preciso contratar datos del centro europeo cuando ya los tiene el Gobierno español y si el pago a un técnico por 300 horas año por 9.000 euros es suficiente.



La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha comentado que llama la atención que no se hable de la Aemet, así como que dé la sensación de que se quiere ir "por libre" en la puesta en marcha de un nuevo servicio, y porqué los trámites los ha hecho la Consejería y no de manera directa el observatorio.



La diputada del grupo Socialista Nayra Alemán ha asegurado que ve el proyecto de manera positiva pero ha cuestionado, al igual que el PP, el coste de 600.000 euros de la encomienda a Grafcan, y como el grupo Mixto ha puesto dudas en torno al pago al técnico, y ha planteado la necesidad de hacer campañas y tomar medidas contra el cambio climático.



El diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos ha afirmado que se trata de algo complementario a la Aemet.



En cuanto al gasto de los 9.000 euros la consejera ha contestado que son para antes de colocar la red de sensores, ya que para después hay un presupuesto de 30.000 euros.