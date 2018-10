El Gobierno asegura que busca bajar la presión fiscal y reforzar los servicios públicos en los próximos presupuestos

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), dijo este jueves que en materia fiscal el propósito del Gobierno canario es bajar la presión fiscal, y también manifestó que tras la crisis económica es necesario reforzar los servicios públicos esenciales.



Tras la reunión que junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido con miembros del grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias para hablar del proyecto de ley presupuestaria para 2019, la consejera indicó que es indudable la sintonía en que es preciso reforzar los servicios públicos esenciales.



Por ello, declaró Rosa Dávila, se ha trabajado de forma intensa para desvincular el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica.



Y añadió la consejera que debido a la anterior es muy importante el debate que el 24 de octubre tendrá lugar en el Senado sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que su aprobación permitiría la desvinculación del REF del sistema de financiación, y con ello habría recursos económicos adicionales para atender los servicios básicos.



Preguntada por la medidas fiscales que ha planteado el grupo Popular para dar su apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, la consejera respondió que no se han evaluado su impacto, algo que es preciso hacer porque los cambios afectan al techo de gasto.



Rosa Dávila se ha mostrado de acuerdo con el grupo Popular en que en "ningún caso" la rebaja fiscal debe llevar a que disminuyan los recursos de los servicios públicos esenciales, y recordó que el grupo Socialista también quiere reforzar sanidad, educación y política social.



Las diferencias esenciales entre PP, PSOE y CC están fundamentalmente en la política fiscal y "nosotros no estamos por subir los impuestos", reiteró la consejera de Hacienda.



Rosa Dávila destacó que en los encuentros con los representantes de los grupos parlamentarios éstos han mostrado siempre un carácter constructivo.



En cuanto a un encuentro con representantes del grupo Podemos la consejera explicó que les han pedido reunirse y está a la espera de la respuesta, y agregó que si no es posible la reunión pedirán que les envíen sus propuestas por escrito.



El portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, expresó su apoyo a que la política del Gobierno canario sirva para reforzar educación, sanidad y servicios sociales, y subrayó es esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que está en tramitación la ley de servicios sociales.



Y es importante que esa ley sea reforzada presupuestariamente el próximo año, recordó José Miguel Ruano.



El portavoz parlamentario del grupo Nacionalista Canario cree que se dan las condiciones políticas para que haya un diálogo franco con el resto de partidos representados en el Parlamento de Canarias para buscar un acuerdo presupuestario.



En cuanto a bajar la presión fiscal José Miguel Ruano comentó que no siempre determina la recaudación, que en ocasiones mejora porque aumenta el consumo.