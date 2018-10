El Gobierno canario negociará las rebajas fiscales propuestas por el PP para aprobar los presupuestos

El Gobierno de Canarias ha aceptado este martes negociar las rebajas fiscales propuestas por el PP para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2019, que incluyen una reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5%, así como situarlo en el 0% para pan, aceite y pastas, electricidad, telecomunicaciones y todos los servicios públicos y privados de atención social, entre otras medidas.



El presidente del ejecutivo, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se han reunido con la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, y el diputado responsable de presupuestos, José Tomás Estalella, y han acordado constituir una comisión para negociar la inclusión de las medidas propuestas por los populares en el anteproyecto de presupuestos que el ejecutivo remitirá al Parlamento antes de final de mes.



Dada la minoría de CC en el Parlamento, el presidente Clavijo tiene tres opciones, enumeró Australia Navarro tras la reunión: prorrogar los actuales presupuestos, buscar el apoyo de la izquierda con su "voracidad fiscal" o estudiar las propuestas del PP.



La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aclaró que el Gobierno es partidario de contar con nuevos presupuestos para dar estabilidad a Canarias, y adelantó que serán expansivos, aunque limitados por la regla de gasto a un 27% sobre los de 2018.



Aunque no ha querido hacer pública el coste de las medidas fiscales propuestas, Australia Navarro aseguró que el PP las tiene evaluadas y en su opinión son perfectamente asumibles dada la recuperación económica y el aumento presupuestario. También son compatibles con una mejor financiación de los servicios públicos esenciales, lo cual también defienden los populares.



Rosa Dávila, dijo que la bajada de impuestos propuesta por el PP está en la línea de lo que ha hecho el Gobierno esta legislatura y lo que quiere seguir haciendo, pero señaló que "hay que analizarlo" en el marco a necesidad de financiar mejor los servicios públicos y de las limitaciones impuestas por la ley de estabilidad presupuestaria.



La posibilidad de que se flexibilice el techo de gasto para poder disponer del superávit presupuestario, supondría contar con 498 millones de euros adicionales, subrayó Dávila.

Rosa Dávila, Fernando Clavijo, María Australia Navarro y José Estalella Canarias Ahora

Según los datos aportados por Estalella, el Gobierno de Canarias contará con 680 millones de euros más en 2019 en relación a 2018, de los cuales, aplicada la regla de gasto, hay disponibles 450 millones, si bien 220 millones ya están asignados a la subida salarial de los empleados públicos, la carrera profesional en la sanidad y el pago de los sexenios en educación, de manera que quedan por repartir 230 millones, a la espera de si se pueden incorporar el superávit de 598 millones.



Con estos márgenes, el PP plantea rebajar el tipo general del IGIC al 5%, exención del IGIC para productos básicos de la cesta de la compra (pan, pastas y aceite), así como para servicios de atención social, energía eléctrica, telefonía y datos.



Además, el PP incluye en su propuesta una rebaja de la cuota autonómica del IRPF para familias con rentas medias de 21.900 euros, prácticamente doblar las deducciones para las familias numerosas, deducción del 20% por alquiler de vivienda habitual para rentas inferiores a 30.000 euros, ampliar la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos, ampliar hasta dos años la tarifa plana de 50 euros para autónomos y ampliar la franquicia del IGIC para autónomos y pymes que facturen menos de 50.000 euros al año, desde los 30.000 actuales.



Junto a estas rebajas fiscales, las condiciones del PP para apoyar el presupuesto de CC incluyen aumentar el gasto educativo hasta el 4% del PIB, una financiación especifica para la Ley de Servicios Sociales, un aumento del gasto sanitario por encima del 8,5% y la congelación del gasto burocrático de la administración autonómica, que ya ha subido un 31,6% esta legislatura.



El PP también planteará medidas de inversión pública y de apoyo a los sectores productivos, pero esas las quiere negociar en la fase de enmiendas parciales, no antes de que el Gobierno apruebe el anteproyecto como todas las anteriores.



Según Australia Navarro, las rebajas fiscales y el aumento del gasto propuesto por el PP es factible sin que suponga merma a la financiación de cabildos y ayuntamientos debido al aumento de la recaudación derivado de la recuperación económica, el aumento presupuestario por la desvinculación del REF y la financiación autonómica, el aumento en las transferencias del presupuesto del Estado y los convenios bilaterales, así como por la austeridad en el gasto administrativo que se plantea.



"No nos vamos a apartar de la bajada de impuestos" en la negociación, afirmó Australia Navarro, quien recordó que "el Gobierno de Canarias anunció hace un año una reforma fiscal de la que no se ha sabido nada".



En su opinión, "ya no se puede esperar más, hay que devolver a los canarios el esfuerzo fiscal realizado y cumplir los compromisos", dijo en referencia a cuando en 2012 el ejecutivo subió el IGIC al 7% con el compromiso de revertirlo al 5% en dos años, lo cual se incumplió.



La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, subrayó que el Gobierno comparte con el PP la necesidad de mejorar los servicios públicos, contener el gasto de la administración y de rebajar los impuestos, por lo que mostró su receptividad a formar un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de incorporar estas propuestas al presupuesto.



De momento "ni rechazamos ni avalamos ninguna propuesta", dijo Dávila, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para garantizar la estabilidad mediante un amplio acuerdo presupuestario.



"Cualquier cuestión que será analizada porque ninguno queremos ajustes en los servicios públicos esenciales", dijo la consejera.



Clavijo y Dávila se reunirán mañana con los representantes de PSOE, NC y ASG para tratar sobre los presupuestos, y queda pendiente de fijar el encuentro con el grupo parlamentario de Podemos.