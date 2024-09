Cuatro años y medio de cárcel para un vecino de Los Llanos que vendía droga

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un vecino de Los Llanos de Aridane en La Palma a cuatro años y medio de cárcel y el pago de 7.750 euros por considerarlo autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La sentencia da por probado que el procesado se dedicaba a la venta de cocaína y heroína en el casco de Los Llanos de Aridane al menos desde 2021 y que además lo hacía de forma constante y habitual principalmente desde un punto de venta y distribución en las inmediaciones de su casa.

Hasta el lugar acudían los compradores para adquirir la sustancia, tal y como se desprendió de las vigilancias llevadas a cabo durante años por un equipo de investigación que verificó encuentros del acusado con terceros a un decena de los cuales se le incautó diferentes dosis de heroína con distinta pureza.

A partir de aquí se llevó a cabo la entrada y registro autorizada judicialmente en abril de 2023 en la vivienda del acusado donde se incautaron 32,5 gramos de heroína y 10 de cocaína, que hubieran alcanzado un valor de 2.583 euros, 475 euros en efectivo y un móvil, entre otros efectos.

En el fallo judicial se refleja que el acusado de 58 años es toxicómano, ha estado en varios programas de deshabituación con metadona y en la actualidad permanece en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos.

La defensa intentó anular la investigación por haberse iniciado a través de una intervención telefónica de otra causa y tenía por objeto investigar a otro sujeto que participó en el juicio como testigo.

Tampoco fue posible dejar sin efecto la entrada y registro en el domicilio debido a un error involuntario en la hora al confeccionar el acta la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

En concreto, la entrada se llevó a cabo a las ocho de la mañana y no al mediodía, con el fin de que los sospechosos estuviera acostados y evitar el peligro inherente a la reacción por parte del investigado quien, sin embargo, entregó la heroína y cocaína que estaba en su domicilio. Los policías que participaron en la vista oral confirmaron que ya había detenido al mismo sujeto hacía años por idénticos hechos.

Aunque la tenencia de estas sustancias no supone un delito y los acusados suelen acogerse al autoconsumo, en este caso la cantidad hallada se considera excesiva, a lo que se une haber estado en rehabilitación hasta finales del año anterior y no justificar el origen del dinero dado que no tenía trabajo alguno.

El Tribunal considera “más reprochable si cabe” la conducta del acusado al constatarse que esta actividad es su medio de vida, aunque él aseguraba que en esas fechas trabajaba para el Ayuntamiento, sin aportar contrato o en negro en el cultivo de plátanos. Declaró que era consumidor de drogas desde que tenía 14 años y que la encontrada en su domicilio iba a ser compartida con su pareja que en ese momento no estaba en la casa, negando que se dedicara a su venta.