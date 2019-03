López Aguilar reivindica la importancia de que la ciudadanía vote con más fuerza para "relanzar la UE"

El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar ha asegurado este viernes que las próximas elecciones europeas son las más decisivas de la historia de la Unión Europea porque determinarán un posible Parlamento Europeo capaz de “relanzar” a la UE.



Este relanzamiento se debe producir con inversión, empleo y oportunidades, lo cual supondría “la mejor forma de recuperar la afectividad” de los ciudadanos al proyecto europeo, ha dicho.



López Aguilar ha reivindicado esta importancia de que la ciudadanía vote “con más fuerza” en los comicios europeos del próximo 26 de mayo en declaraciones a los medios previas a una mesa redonda con otros eurodiputados como Gabriel Matos (PP) e Izaskun Bilbao (PNV) en la Facultad de Derecho de la ULL.



“Somos conscientes de que amenazan con crecer como nunca en el Parlamento que se elige en las próximas elecciones no ya los escaños euroescépticos, sino los eurófobos, los que odian Europa y la quieren dinamitar por dentro. Y está claro que esos eurófobos van a ir a votar”, ha alertado López Aguilar.



El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Matos ha distinguido por su parte entre los eurófobos que van en contra “de todo”, y los escépticos, quienes, a su juicio, se dividen en duros, como el exlíder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage, y en aquellos que simplemente ven “posible” una Europa mejor.



“Frente a eso, hay que decir alto y claro que lo bueno es Europa, y que los problemas europeos se resuelven mucho mejor con más Europa, no con menos Europa”, ha sentenciado Matos, quien ha añadido que para Canarias también es mejor pertenecer a la UE para contar con sus ayudas.



En cuanto a la crisis migratoria que ha recibido la UE durante los últimos años, Matos ha observado un “problema claro” de solidaridad en los estados miembros, algunos de los cuales solo se implicaron, en su opinión, cuando comenzaron a recibir inmigrantes.



Por ello, el eurodiputado del PP ha reivindicado la importancia de ayudar a los países de origen y de tránsito, así como de luchar contra mafias que utilizan seres humanos con fines lucrativos y contra la demagogia en torno al asunto.



“Es muy fácil hacer demagogia y decir que vengan todos y recibirlos, porque eso al final supone un efecto llamada clarísimo, y así lo vemos: en el resto de Europa está descendiendo y en España en los últimos años ha aumentado. Y eso se debe a una política muy irresponsable del PSOE”, ha criticado Matos.



Un “efecto llamada” que el eurodiputado socialista López Aguilar ha negado, pese a que coincide con el popular en la falta de solidaridad que han mostrado algunos estados miembros.



Para López Aguilar, los problemas derivados del fenómeno migratorio no se deben a una falta de respuesta de la Unión, sino al incumplimiento “flagrante” de esos estados miembros que le perdieron “el respeto” al derecho europeo.



Porque, en su opinión, el Parlamento Europeo “hizo su trabajo” impulsando, entre otros aspectos, el espacio Schengen de libre circulación, los paquetes de asilo y refugio y los incrementos “sustantivos” de fondos relacionados para ello.



“Es completamente falso que haya un efecto llamada que tenga que ver con ninguna respuesta nacional. Los recursos nacionales no tienen la menor oportunidad de ser eficaces. Los estados miembros están abocados a trabajar juntos y a construir entre todos una respuesta europea”, ha apostillado el socialista.



En esa línea, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha lamentado que muchos estados miembros no supieran responder al reto migratorio, quienes, por ejemplo, no respaldaron el reparto de cuotas de migrantes por país.