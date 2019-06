La Junta Electoral de zona rechaza la petición de impugnación de las elecciones de NC y PP en Mogán

La Junta Electoral de zona ha rechazado la petición de impugnación de las elecciones de Nueva Canarias y PP en el municipio grancanario de Mogán. Los partidos habían realizado esta solicitud por la presunta compra de votos y las sospechas de manipulación del voto por correo por parte de la alcaldesa Onalia Bueno.

En el caso de la petición del PP, la Junta la rechaza por haberse presentado fuera de plazo. Sobre la solicitud de Nueva Canarias, el órgano entiende que no es su competencia analizar esta reclamación. Por un lado, porque "no es posible, en el limitado y estrecho margen de actuación que esta Junta tiene, entrar a examinar otra cosa que no sean reclamaciones referentes a incidencias concretas en mesas determinadas o en el escrutinio realizado por esta Junta Electoral".

Por otro lado, señala que la denuncia del voto por correo por parte de NC está "huérfana de prueba" en el sentido de que se trata de un asunto que está siendo investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía y la Junta señala que no dispone de información sobre esa investigación. Tampoco considera procedente que deba solicitarla porque "como tiene reiteradamente declarado la Junta Electoral Central, en los plazos fugaces, perentorios de este procedimiento, no es posible considerar otros datos o elementos de juicio que los aportados por el recurrente o los que se deriven del expediente".

Nueva Canarias ha presentado ya un recurso ante la Junta Electoral Central. En su reclamación argumenta que no está de acuerdo con la resolución de la Junta Electoral de zona, ya que los apoderados de este partido hicieron constar en las mesas "de forma expresa y específica" la manipulación del voto por correo. Por ello, la formación entiende que el recuento estaría viciado.

Así mismo, la formación considera que no es excusa que la Junta cuente con un tiempo limitado, ya que el partido no plantea que se entre a valorar una cuestión que está siendo investigada por la Guardia Civil y la Fiscalía, sino que se solicite información al respecto.

Nueva Canarias considera en su recurso que la decisión de la Junta de zona atenta contra el sistema democrático. "No entendemos que un asunto de esta envergadura, que afecta a un Estado Democrático de Derecho, se antepongan los plazos al conocimiento de la verdad de los hechos, sobre todo si existen pruebas que demostrarían que el proceso electoral ha sido vulnerado por una formación política, bajo las órdenes de un cargo público".

La formación destaca además en el escrito que considera contradictorio que la junta, ya que por un lado, alude al contenido del acuerdo de la Junta Electoral Central de 2007 para "evitar pronunciarse sobre la cuestión planteada", pero posteriormente entra a valorar dicha cuestión, asegurando que no "aprecia nada significativo en las declaraciones de la alcaldesa de Mogán relacionadas con el voto por correo que permita afirmar una manipulación del mismo..."

A juicio de Nueva Canarias, "sorprende" que no haya reparado la Junta en que las declaraciones podrían suponer "una vulneración del artículo 18.3 de nuestra Norma Fundamental, según la cual se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".

Por todo ello, Nueva Canarias insta a la Junta Electoral Central a impugnar el escrutinio en Mogán y las elecciones celebradas en el municipio. Así mismo, solicita que este órgano requiera a la Guardia Civil de Puerto Rico, a la Fiscalía de Las Palmas y a la Delegación del Gobierno que le aporten las pruebas obtenidas en el proceso electoral. Y, por último, pide que se paralice la proclamación de los candidatos electos.