Antonio Morales: "No es un buen momento para afrontar dos elecciones seguidas"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y candidato de NC a la reelección, Antonio Morales, ha opinado este viernes que "no es un buen momento" para llamar a los ciudadanos a "dos convocatorias electorales seguidas".



Preguntado por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar las generales el 28 de abril, un mes antes de las locales, insulares y autonómicas, Morales ha defendido que el contexto actual "no ayuda a un clima de sosiego para afrontar dos procesos electorales de estas características".



"Las elecciones generales se tendrían que haber pospuesto al otoño tras las municipales", ya que España está "en medio del juício de lo que está ocurriendo en Cataluña, se está produciendo una fractura territorial y un cuestionamiento de la política en las instituciones", ha advertido el político nacionalista.



Todo ello, ha añadido, no conforma "el clima que necesitan los ciudadanos" para dos jornadas electorales de tal relevancia.



Sin embargo, "se ha convocado así y ya es una realidad", porque "estamos afortunadamente en una democracia" y eso implica que "tenemos por delante dos retos importantes", con las elecciones para conformar las Cortes Generales y el Gobierno central y, seguidamente, las autonómicas, insulares y locales, ha apuntado.