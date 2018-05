Román Rodríguez asegura que "nadie" invitó a su partido a la reunión sobre la ley de emergencia de RTVC

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha dicho este viernes que su partido apoyará una ley de Emergencia para la Radiotelevisión Canaria (RTVC) si se ajusta a la legalidad y "se quita de en medio a los que han montado el follón".



Rodríguez ha asegurado que su partido no ha apoyado la posibilidad de una ley de Emergencia para que el Gobierno regional apruebe por decreto el nombramiento de un administrador único en la Radiotelevisión Canaria (RTVC) porque "nadie nos invitó a la reunión".



Todos los grupos del Parlamento de Canarias han acordado apoyar una ley de Emergencia para que el Gobierno regional apruebe por decreto el nombramiento de un administrador único, que se haría cargo de la gestión de la RTVC hasta que la Cámara renueve el Consejo Rector.



Rodríguez ha asegurado que su partido apoyará cualquier propuesta que contribuya a solucionar el problema existente en la RTVC siempre que se respete la ley y "se quite de en medio a los que han montado el follón".



En su opinión, lo sucedido "estaba cantado", ya que "lo que mal empieza, mal acaba".



El presidente de NC, quien ha dicho desconocer la propuesta presentada por el grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) que ha conseguido el consenso del resto, considera que "la clave está en quién es el administrador único".



Rodríguez se ha mostrado partidario de unos informativos públicos que sean independientes y no estén controlados por los gobiernos, tal como sucede actualmente en TV3, Telemadrid o Televisión Española, según ha dicho.



Asimismo, se ha mostrado partidario de defender los puestos de trabajo de la RTVC, "tal como siempre ha hecho NC".