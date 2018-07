Nueva Canarias opta por revisar su acuerdo con el PSOE y decidirá qué votar "asunto por asunto"

La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias (NC) ha decidido este sábado revisar el acuerdo con el PSOE debido a su gestión del descuento del 75%, si bien no descartan reeditar con este partido ni tampoco con Coalición Canaria (CC) un pacto electoral de cara a los próximos comicios generales.



El presidente de NC, Román Rodríguez, ha explicado que la desconfianza que se han generado en las últimas semanas, debido a la bonificación del transporte a los residentes y al poco entendimiento respecto a RTVE, les obliga a revisar el acuerdo.



Ha anunciado que a partir de ahora irán "asunto a asunto" y cada vez que se produzca una votación en el Congreso de los Diputados o en el Senado la dirección del partido valorará qué hacer.



Asimismo, ha afirmado que "nunca" descarta acuerdos electorales para las generales con CC ni con el PSOE, si bien ha precisado que estos posibles pactos estarían condicionados al programa.



Ha avanzado que cuando se convoquen las elecciones generales NC hará "un análisis de contexto y de programa" y ha admitido que siempre estará dispuesto en "juntar fuerzas con otras organizaciones" si coinciden en el programa.



"Si cada vez que hay tensiones rompes las relaciones, nunca te relacionarías con nadie", ha respondido Rodríguez al ser preguntado por la posibilidad de reeditar un acuerdo con el PSOE.



Respecto a Coalición Canaria, ha indicado que su partido no tiene puntos de encuentro "que no sea coincidir en la defensa de los asuntos de Canarias".



Además, ha asegurado que NC será exigente con el PSOE porque cumplir con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ha dicho que consolidan avances para Canarias, "no es ningún mérito, es su obligación".



Ha insistido en que la enmienda presentada por NC recogida en los PGE es "categórica, está bien hecha y es indiscutible" y mantiene que el descuento del 75% se aplique sobre la tarifa regular y no respecto a la bonificable.



Por ello, ha continuado, si el Gobierno central no lo admite así, puede ser recurrible por cualquiera para exigir el cumplimiento de la ley.



"Espero que el Gobierno de España rectifique el decreto y diga lo que la ley le obliga", ha aseverado Rodríguez, quien cree que el Gobierno español está haciendo interpretaciones de su enmienda de forma "interesada o torpe, o las dos cosas".



La Ejecutiva Nacional de NC también ha hablado de la nueva senda de corrección del déficit público aprobada por el Consejo de Ministros que, según Rodríguez, es "mejor que la que tenemos pero no da una salida satisfactoria a los intereses de Canarias, que tiene superávit".



En este sentido, ha reclamado que el exceso de recursos se destinen a inversiones y gasto social.



El presidente insular de NC en Tenerife, Daniel Díaz, ha informado de que el partido tendrá candidaturas en la mayor parte de los municipios de la isla, además de "una potente" al Cabildo de Tenerife.



Aunque no ha dado nombres, ha señalado que una de las intenciones del partido es intentar irrumpir por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife en el Parlamento de Canarias.