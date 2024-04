Catalá no mou fitxa, malgrat els 4.500 apartaments turístics il·legals de València, mentre Madrid els prohibeix

Suspensió de les llicències municipals en les zones més problemàtiques, un fort enduriment del règim sancionador, amb multes de fins a 30.000 euros i un augment del cos d’inspectors. Aquestes són les mesures que ha anunciat fa poc l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, del PP, per a frenar el descontrol d’apartaments turístics, que, a més de generar problemes de convivència, arrossega a l’alça de manera exponencial els preus del lloguer residencial.

A València, encara que evidentment a una altra escala, també hi ha un problema derivat del descontrol d’aquesta mena d’allotjament que s’anuncia en plataformes digitals. Malgrat tot, l’alcaldessa de València, la també popular María José Catalá, no es decideix a intervindre en l’assumpte. El mes de febrer passat, preguntada sobre aquest tema, es va limitar a defensar l’increment d’inspeccions i de sancions. Segons va dir, tan sols en el primer trimestre del 2024, la Policia Local ha posat 156 denúncies a apartaments il·legals, un 120% més que en el mandat anterior.

Amb tot, les xifres són insignificants, tenint en compte que, segons Visit València, portal oficial de l’Ajuntament, la ciutat té 10.286 apartaments turístics anunciats en diferents plataformes i que l’Agència Valenciana de Turisme només en tenia 5.747 registrats el 31 de desembre de 2023, és a dir, 4.539 funcionen de manera irregular, la major part sense la compatibilitat urbanística que atorga l’Ajuntament si compleix tots els requisits. Les xifres de nous habitatges turístics, a més, s’han disparat un 40% des de gener del 2023 fins a l’actualitat, mentre que en el registre oficial de l’Agència només han pujat en un any un 2,4%.

A més de les poques sancions que es posen en comparació amb el nombre d’immobles il·legals, la quantia d’aquestes no és precisament dissuasiva. La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAVV) exigeis un increment de les quanties, perquè en l’actualitat, segons informen, s’aplica una sanció de tan sols 600 euros, la mínima que estableix la legislació, la forqueta de la qual permet arribar a 4.000 euros. Queda lluny dels 30.000 euros que s’aplicaran a Madrid.

Al mateix temps, el preu del metre quadrat de lloguer residencial a València roman en màxims històrics. Segons el portal especialitzat Fotocasa, el mes de març la ciutat va arribar a 14,53 euros el metre quadrat, un 17% més que el desembre del 2022 i un 49% més que el gener del 2019, any previ a la pandèmia.

En aquest context, i pressionada també per Compromís i el PSPV, Catalá va afirmar dijous que no descarta cap mesura sobre els apartaments turístics perquè no proliferen els pisos il·legals i va defensar un “creixement controlat” d’aquests establiments i un turisme de qualitat.

Sobre la decisió d’Almeida, va comentar en declaracions a Cope Valencia: “Madrid ha pres una decisió. En el nostre cas, per a poder fer una suspensió de llicències, ha de modificar-se el PGOU del 1989. No descarte res, perquè no vull que proliferen els apartaments turístics il·legals, volem un creixement controlat i un turisme de qualitat”.

Compromís i el PSPV demanen no es donen més llicències

La portaveu de Compromís, Papi Robles, va proposar un pla de xoc “a favor de l’habitatge, dels preus assequibles, per a protegir els valencians i valencianes”. Robles va fer una crida a tots els grups municipals a sumar-se a aquesta iniciativa “per a frenar aquesta situació greu que impedeix l’accés a un habitatge a la nostra ciutat i expulsa els veïns i veïnes dels barris”.

La proposta de Compromís, que es debatrà en el pròxim ple municipal, consisteix en un pla per a restringir “de manera dràstica” els apartaments turístics a la ciutat. Aquest pla preveu una ordenança municipal que establisca una moratòria de llicències d’apartament turístic mentre València estiga catalogada com a ciutat tensada per la Llei de l’habitatge i que s’establisca un règim sancionador per als apartaments turístics irregulars. Per a detectar-los, Compromís planteja que es cree un registre municipal obligatori per als propietaris d’habitatges turístics. També insta el Govern municipal a modificar el pla general d’ordenació urbana per a establir edificis lliures d’apartaments turístics i un màxim d’un 5% d’apartaments turístics per illa d’edificis.

El regidor socialista Borja Sanjuán va exigir a Catalá “que pare de perdre el temps” i aplique ja la moratòria per als apartaments turístics que va deixar preparada i disposada per a la seua aprovació el Partit Socialista des d’Urbanisme en l’anterior mandat.

“La senyora Catalá està quasi un any en el govern municipal i el resultat és que durant aquest any hi ha barris de la ciutat de València que han vist com es duplicava el nombre d’apartaments turístics que tenien fa tan sols 12 mesos. S’han disparat els apartaments turístics, especialment els il·legals, i el PP no ha fet absolutament res, malgrat que el Partit Socialista li va deixar preparada la moratòria per a aprovar-la en la primera junta de govern del nou mandat”, va lamentar.

Sanjuán també va comentar que “el que hauria de fer Compromís és donar suport a la proposta dels socialistes i deixar d’oferir excuses a Catalá per a retardar més la posada en marxa de la moratòria dels apartaments turístics amb la seua proposta de començar de zero, tot i que ja hi ha un document redactat pel Servei de Planejament i disposat per a tramitar-se”.