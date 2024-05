Venezolizando España

Curioso: el mayor farsante de nuestra Historia contemporánea llama “farsante” al Presidente del Gobierno legítimo de España al mismo tiempo que exige respeto para el de la motosierra, hoy Presidente de Argentina, que insulta a nuestro Presidente sin ningún miramiento institucional ni humano. Aznar no parece acordarse de lo cara que resultó la farsa con que nos metió de lleno en una guerra ilegal en base a mentiras que aún sostiene… ¿dónde están aquellas armas de destrucción masiva? Lo que sí sabemos todos es dónde están 192 españoles y españolas que pagaron con sus vidas aquella aventura; y sabemos el maltrato al que sometieron a sus familias; tal parece que murieron sólo para llevarle la contraria.

El PPVOX entra en una espiral de violencia (por ahora verbal) en las Instituciones que a través de su Brunete Mediática empieza a calar en la calle produciendo ya los primeros incidentes de “kaleborroka” con palizas a cargos públicos y acoso de todo tipo a sedes socialistas exhibiendo sin pudor simbología anticonstitucional y todo tipo de expresiones de odio que nadie intenta atajar.

Manipulan la Memoria Histórica lanzando sus “Leyes de Concordia” insumisas con la legalidad y jurisprudencia internacional sobre DD.HH. y los compromisos firmados y ratificados por el Estado español que le obligan a unas políticas públicas con respecto a los DD.HH., desapariciones forzadas, etc. Es evidente que también por ahí buscan la confrontación interna y el ridículo internacional poniéndonos al nivel de las dictaduras bananeras.

Feijóo y su colega Abascal llevan tiempo pareciéndose cada vez más a las derechas de aquellas latitudes; me recuerdan a la derecha pinochetista o argentina, pero con tanta alusión a Venezuela creo que por ahí van los tiros. Como aquí no manda ningún Maduro, con su Brunete Mediática difunden falsedades como que en España no hay democracia y lo de Pedro Sánchez es una dictadura… como no hay violencia en las calles, ya la crean ellos tras convertir las Instituciones públicas en gallineros… es la vieja vía de los revientapatrias que no toleran esta España que no dominan. Trayendo a Milei al mitin de VOX muestran sus referentes e intenciones reales.

Son estas derechas las que están ya venezolizadas, utilizando sus muchos resortes para venezolizar España; todo vale con tal de reventar el Gobierno legítimo creando una imagen falsa mientras el PP logra gobiernos y alcaldías metiendo fascistas en las Instituciones.

Resucitan viejos argumentos fascistas como aquél del Doctor Albiñana que recién estrenada la IIª República ya publicaba que España estaba bajo la “dictadura republicana”. Él acuñó lo de “Gobierno ilegítimo” y otros bulos contra la República que hoy recuperan vistiendo el santo a su gusto para criticarlo a su antojo. No toleran gobiernos de izquierda como sus abuelos no toleraron aquella República y no pararon hasta destruirla. Estamos a tiempo; reaccionemos con sentido común porque, como decía mi abuelo: “nada fue gratis… nada es para siempre”; los señoritos nunca se sometieron gustosos a la Ley democrática, la de todos.