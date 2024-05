El PSPV dona un baló d'oxigen al govern de PP-Vox de Xiva en abstindre's en l'aprovació del pressupost “per responsabilitat”

El PSPV de Xiva ha donat un baló d'oxigen al govern de PP-Vox de Xiva que es trobava en minoria després de la renúncia del tercer soci de l'executiu, Activa Xiva, en abstindre's en la votació del pressupost de 2024, la qual cosa ha permés que els comptes hagen sigut aprovats.

Els socialistes justifiquen la seua abstenció “per motius de responsabilitat i no paralització dels serveis públics”. Així assenyalen que “no ens sembla una bona notícia la ruptura de l'equip de govern, per la inestabilitat i dificultats per a la governabilitat que provoca en el municipi de Xiva”.

No obstant això el PSPV afirma que aposta “pel desenvolupament i creixement”, i que per a això “és necessari un govern municipal que puga impulsar projectes de futur per a Xiva”.

Amb tot assenyalen que “intuïm que la ruptura del govern es produeix per interessos particulars i no per interés general. Seria convenient que els dos partits (en referència a PP i Vox) explicaren perquè s'ha produït aquest fet.