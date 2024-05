PP i Vox es queden en minoria en el govern de Xiva després de la renúncia del tercer soci independent

El partit local Activa Chiva ha anunciat que no donarà suport als pressupostos del municipi i que renuncia a les competències en les regidoria que gestionava des d'el mes de juliol passat, després dels comissions municipals, deixant a PP i l'extrema dreta Vox en minoria en el plenari.

Els dos regidors d'Activa Chiva deixaran de formar part del govern local, segons aquesta formació per les “reiterades mostres de menysteniment i menyspreu per part del grup polític que conforma el Partit Popular, liderat per la seua alcaldessa” Amparo Fort, la qual cosa segons els seus edils els ha impossibilitat “dur a terme cap dels nostres compromisos dins de les àrees en les quals tenim competències directes”.

Davant aquesta situació aquesta formació passarà a l'oposició en un arc municipal molt fragmentat on fins a 7 formacions es reparteixen els 17 regidors del ple. Actualment el PP governa amb els seus 6 regidors i l'únic representant de Vox, i ara els dos edils d'Activa Chiva estaran en l'oposició al costat dels 3 del PSOE, els 2 de Compromís, els 2 d'ADUC i el de Vinchi.

Per tant el PP haurà de buscar altres pactes per a suplir eixos dos vots per a aconseguir la majoria absoluta. Descartats els de PSPV i Compromís (des de l'inici del mandat) ara es necessitarà com a mínim el suport d'ADUC, ja que amb Vinchi no tindrien suficient suport.