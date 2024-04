Sueca evita l’abocament a l’Albufera de 10.000 quilos de plàstics i altres residus amb l’ús de barreres flotants

“L’incivisme de moltes persones, empreses o agricultors (com, supose, passa en qualsevol altra ciutat) fa que molts residus acaben en el sòl en compte de papereres, contenidors, l’ecoparc o on corresponga. Diàriament, el vent arrossega tota mena de residus (majoritàriament plàstics) a les séquies, que els acumulen fins que l’aigua corre i els transporta a través del Parc Natural fins a la mar”.

Un veí de la localitat de Sueca (prefereix romandre en l’anonimat) trasllada la seua preocupació per l’impacte dels plàstics i els microplàstics en l’Albufera, un assumpte d’importància vital per a la bona conservació del Parc Natural, tenint en compte que el terme municipal acull aproximadament una tercera part de la superfície total del llac amb una gran quantitat de séquies, moltes de les quals fins i tot en el nucli urbà i la perifèria. Aquestes séquies, que estan intercomunicades, porten l’aigua del riu Xúquer fins als camps d’arròs (per al reg), i després, a través de les diferents connexions o goles, a la mar.

Com es pot evitar que aquests residus acaben en el Parc Natural? Segons explica, “hi ha diverses barreres flotants perquè això no passe, però es troben a mitjan camí (ja en ple Parc Natural) o al final del camí (on s’ajunten amb la mar, en les goles)”. Cal afegir que “les barreres flotants només retenen el que sura, i que no tots els residus plàstics suren. A més, molts residus es queden a mitjan camí, en els marges dels canals, sense arribar tan sols a les barreres”.

Preguntats sobre aquest tema tant la Comunitat de Regants com l’Ajuntament, governat pel PSPV (huit regidors) amb el suport de Sueca per Davant (tres regidors), han informat que, en virtut d’un nou contracte de manteniment i neteja, que ha passat de ser vigent només a l’estiu a funcionar durant tot l’any, s’extrauen una mitjana de 600 quilos de residus a la setmana, és a dir, que enguany ja s’han retirat uns 10.000 quilos de plàstics i fems de les séquies per mitjà de les barreres esmentades.

Fa poc, l’Ajuntament va proposar a la Comunitat de Regants, responsable de les séquies, la instal·lació de sis barreres més, però l’entitat s’hi va oposar, segons han explicat a elDiario.es, perquè s’havien de situar en punts en què, en arribar grans avingudes d’aigua a conseqüència de pluges fortes, la retenció dels residus oprimeix el flux de l’aigua, cosa que fa que es perda el recurs. No obstant això, asseguren que estan predisposats a col·laborar en tot el que tinga a veure amb la neteja, com ja fan, i fan una crida al civisme perquè els envasos es tiren en els contenidors i les papereres corresponents.

Des de la Conselleria de Medi Ambient, per part seua, expliquen que els agents mediambientals i els guardes del Parc mantenen la vigilància davant qualsevol tipus de residu o qualsevol altra qüestió que afecte el Parc i, a més, duen a terme accions i campanyes en col·laboració amb altres entitats i ajuntaments.