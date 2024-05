Sánchez comparecerá el 22 de mayo en el Congreso para dar explicaciones de las informaciones sobre Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo miércoles 22 de mayo para dar explicaciones de las informaciones que afectan a su pareja, Begoña Gómez. La intervención del jefe del Ejecutivo, a petición propia, abordará las últimas reuniones del Consejo Europeo y de la situación en Palestina, pero incluirá también, tal y como ha avanzado este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, “todo eso que tiene que ver”, según el PP, con el conflicto de intereses que afecta al PSOE y “al entorno del presidente del Gobierno”.

Después de la pausa de cinco días que se tomó Sánchez a finales de abril para decidir si seguía en su cargo, el próximo miércoles dará todas las explicaciones sobre el asunto que provocó ese impasse. Las noticias que hablan de un posible conflicto de intereses por los negocios de su mujer y que analiza un juzgado en base a una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias compuesta por recortes de prensa. La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de ese juzgado de Madrid de abrir una investigación contra Gómez.

Fue precisamente la decisión de ese juez la que provocó el movimiento de Sánchez el pasado 24 de abril. En una carta a la ciudadanía trasladó que sopesaba abandonar el cargo de presidente y canceló su agenda durante varios días para tomar una decisión definitiva. En su misiva, hablaba de una campaña de “acoso y derribo” contra él y su familia. “Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”, decía.

Sánchez decidió seguir después de esa reflexión, pero habló de un “punto y aparte” en la legislatura. Este martes, la Junta de Portavoces ha ordenado el Pleno de la semana que viene y ha incluido la comparecencia de Sánchez para hablar de las informaciones que afectan a su pareja entre varios asuntos más. Será una comparecencia en la que el presidente explicará, como hace habitualmente, la última reunión extroardinaria del Consejo Europeo y también hablará sobre la gira que hizo en las últimas semanas para ganar el apoyo de más países al reconocimiento del Estado de Palestina.

“Es una comparecencia de las que se han acumulado las peticiones de comparecencia a petición propia para informar en relación al acuerdo de Gibraltar y sobre la última reunión extraordinaria del Consejo Europeo y también se han acumulado las peticiones del PP para que hablara de la gira por países europeos para el reconocimiento del Estado palestino y eso que tiene que ver según ellos con el conflicto de interés que afecta a nuestro partido y al entorno del presidente del Gobierno”, ha dicho López.

Es posible que esa comparecencia se produzca de hecho un día después de que el Consejo de Ministros apruebe el reconocimiento del Estado de Palestina. La televisión pública de Irlanda, uno de los países que ya ha mostrado abiertamente su intención de ir de la mano de España en el reconocimiento, adelantó el pasado miércoles que las conversaciones entre ambos países para concretar un acuerdo sobre la fecha de la decisión apuntaban al 21 de mayo, justo a 48 horas de inicio de la campaña electoral de las europeas del 9-J.