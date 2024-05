El administrador de Telemadrid justifica la difusión del bulo de Begoña Gómez en el “prestigio” del medio que lo publicó

El director general de Telemadrid, Jose Antonio Sánchez, ha asegurado este martes durante la comisión de control del ente público madrielño que ha se celebrado en la Asamblea de Madrid que los informativos de la cadena se hicieron eco del bulo sobre el cobro de una subvención por parte de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, porque había sido publicada por “un medio de comunicación”, en alusión a The Objective, “dirigido por uno de los grandes periodistas de reconocido prestigio de este país”, en referencia a Álvaro Nieto, “en el que además colaboran ”dos figuran que han tenido un importante papel en la reciente historia de España como son Juan Luis Cebrián y Felipe González“. Sánchez ha mencionado al expresidente aunque no es un colaborador habitual del mencionado medio.

Al comprobar bastante después que la información no era cierta, Sánchez ha indicado que rectificaron. “Somos conscientes del error cometido”. “Se pueden cometer fallos, somos seres humanos”, ha zanjado. El responsable de Telemadrid respondía así al diputado de Más Madrid, Pablo José Padilla, que le ha preguntado este martes en la comisión de la Asamblea de Madrid del ente público “qué mecanismos utiliza Radio Televisión Madrid para verificar la información que difunde”.

La pregunta del diputado de Más Madrid fue registrada a raíz de que la cadena de televisión pública madrileña incluyera en su informativo del domingo, 7 de abril, la reproducción de una noticia de The Objective que trataba de vincular de forma falsa una subvención a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmracada en medio del entramado del llamado caso Koldo. “El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez”, tituló el medio.

Posteriormente Telemadrid emitió una rectificación de 24 segundos para reconocer que no comprobó si la subvención que el citado diario atribuyó falsamente a Gómez había sido concedida realmente a la mujer del presidente del Gobierno, algo que, según reconoció la dirección del ente, “Telemadrid no ha podido acreditar”.

En su comparecencia de este martes, Sánchez se ha defendido y ha añadido que “el número de noticias que Telemadrid emita el día se cuenta por cientos” y “los bulos y las noticias falsa se intentan verificar por los profesionales” con “herramientas que les brindan la tecnología y con búsquedas inversas para reforzar este autocontrol”. Pero luego ha reconocido que “eso no garantiza nunca la infalibilidad o el error”. “Si se produce algún fallo porque somos seres humanos, se rectifica”, ha señalado.

Las “loas a Ayuso”

El diputado de Mas Madrid le ha replicado que “cualquier medio con solvencia podía haber desmentido en cinco minutos el bulo simplemente con búsquedas en Google”, y ha querido saber si “a partir de ahora van a poner en cuarentena la informaciones de este medio”, referencia a The Objetive. Después le ha recordado que no es la primera vez que los informativos de Telemadrid se ha hecho eco de otros bulos y lo sigue haciendo. Por enumerar alguno ha señalado la acusación que hicieron a su grupo, Más Madrid, y a su líder y hoy ministra de Sanidad, Mónica García, de “no haber condenado los atentados de Hámas”. O el “bulo racista del asesinato de la plaza de Tirso de Molina de una mujer”, que Telemadrid atribuyó a un inmigrante. O ahora las informaciones que están dando sobre las acampadas de estudiantes en la universidad de Madrid tachándolas de “antisemitas”.

Padilla ha lamentado después que los informativos de Telemadrid cada vez dediquen más “loas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso” y “más ataques a la oposición”. Dicho esto, ha reprochado al administrador de Telemadrid que el director de informativos, José Antonio Álvarez Gundín, no haya querido dar la cara. “Con los más 60.000 mil euros al año que cobra, no habría estado de más que compareciera ya que no es mal salario”. “El señor Gundín estaría encantado de estar aquí y dar todas las explicaciones oportunas pero como yo soy su jefe le he dicho que no viniera, y que el que da la cara soy. Pero él hubiera estado feliz y encantado”, ha replicado Sánchez, que ha añadido además que el intenso trabajo de Gundín se lo ha impedido, ya que “debe estar llevando a toda la redacción y ”elevando como hace a diario el prestigio de los informativos“.

Sánchez ha utilizado su ironía para cerrar su respuesta a Padilla al que ha “agradecido” que exponga “esas ideas tan claras que tiene y las exponga con tanta simpatía y gracejo”.