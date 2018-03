PP y PSOE afean al Gobierno en minoría de CC que se haya pasado de frenada en su control del déficit público

Tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista (PSOE) han afeado este martes al Gobierno de Canarias, una de las comunidades autónomas que en los últimos años siempre ha cumplido los objetivos de déficit marcados por Hacienda, de haberse "pasado de frenada" en 2017 en el control del gasto, ya que cerró el año con un superávit de 296 millones.

Según datos difundidos el lunes por el Ministerio de Hacienda, Canarias es una de las cuatro comunidades autónomas que terminaron 2017 con más ingresos que gastos; en el su caso, con un superávit equivalente al 0,67% de su Producto Interior Bruto (PIB).

En un comunicado, la secretaria general del PP canario y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, valora que Canarias cumpla con los objetivos de déficit, pero critica que lo haga "pasándose de frenada" y no como consecuencia de una buena gestión, sino de "su incapacidad" para administrar sus recursos.

A su juicio, el superávit de 296 millones de euros que presentaron las cuentas de la comunidad autónoma en 2017 "confirma, una vez más, que estamos ante el gobierno que más recauda, peor gasta y menos invierte, de la historia de nuestra autonomía".

El PP canario cree ese balance "es excesivo" para una región como el archipiélago, "con los índices de desempleo y exclusión social que padecemos todavía, y con las graves carencias que sufrimos en sanidad, servicios sociales y educación".

"El objetivo del déficit de las comunidades autónomas en 2017, comprometido ante la Unión Europea, estaba fijado en el 0,6 por ciento del PIB regional, y Canarias no solo no utilizó ese margen negativo, sino que cerró las cuentas del ejercicio con un 0,67 por ciento de superávit", remarca la portavoz popular.

Navarro sostiene que "una cosa es sanear las cuentas públicas y otra muy diferente, dejar de gastar casi 300 millones de euros".

Sin atender las necesidades sociales

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "lamentable" que el Gobierno de Fernando Clavijo dejara sin gastar el año pasado "500 millones de euros" y no atendiera "necesidades sociales" que preocupan a los ciudadanos.

"Este Gobierno que no se gasta 500 millones nos ha dicho que no a 50 millones de aumento para las pensiones no contributivas, para que las familias que cobran 300 euros pudieran cobrar 400 y poco euros", ha reprochado Torres al Ejecutivo de Clavijo, al que se ha referido como "la minoría de CC".

El PSOE también subraya que el Gobierno regional no aceptó sus propuestas para gastar 12 millones de euros en una red de escuelas de cero a tres años o 70 millones en políticas de vivienda para las familias con más necesidades, o a reconocer una bonificación fiscal a los hogares con menos de 14.000 euros de ingresos.

"Es lamentable que un gobierno deje de gastarse 500 millones de euros y diga que no a necesidades sociales de la mayoría de los canarios, que precisan un gobierno distinto en esta tierra", concluye Ángel Víctor Torres.