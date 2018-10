El PP pide que la capital grancanaria celebre "sin complejos y sin rubor" el Día de la Hispanidad

El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado hoy al gobierno tripartito de la ciudad (PSOE-LPGC Puede-NC) que se celebre "sin complejos y sin rubor" el Día de la Hispanidad en la capital, con actos institucionales que conmemoren la Fiesta Nacional.



Además, el portavoz municipal del PP, Ángel Sabroso, reclama que las actividades "pongan en valor" el descubrimiento de América, en el que Las Palmas de Gran Canaria jugó un partido destacado.



El dirigente popular considera necesario dar un impulso revitalizador "a la Fiesta Nacional", al tiempo que propone la constitución de un grupo de trabajo para diseñar "de forma permanente" actos que conmemoren el paso de Cristóbal Colón por la ciudad camino al Nuevo Mundo.



La celebración del 12 de octubre no puede pasar "sin pena ni gloria" por la capital, señala Sabroso, "algo en lo que todos los grupos políticos con representación municipal tenemos responsabilidad".



El portavoz del PP en un escrito remitido al alcalde, Augusto Hidalgo (Psoe) y a los grupos políticos del Ayuntamiento solicita la convocatoria de una Junta de Portavoces "extraordinaria y urgente" que permita abordar la forma institucional de conmemorar la próxima Fiesta Nacional.



"Hoy adquiere más vigencia e importancia una celebración como la del Día de la Hispanidad, fiesta de la hermandad, la unidad y la fraternidad entre los pueblos, justo lo contrario a lo que una minoría de personas que no se sienten españoles pretende hacer ver al exterior", explica Sabroso.



Asimismo el escrito recoge la necesidad de "realizar un esfuerzo municipal" para que la bandera nacional luzca en sus lugares más emblemáticos de la ciudad y se colabore desde el consistorio con la sociedad civil para "organizar alguna actividad que ayuden a mostrar a las nuevas generaciones el verdadero valor de lo que representó el encuentro de los mundos en 1492 y el papel que en ese viaje jugó España y en la ciudad en particular".



Según Sabroso, en la parte cultural se pueden tomar como referencia "las actividades realizadas para celebrar la restauración de la carabela en 2015", potenciar su utilización educativa, invitar a los expertos de los museos Casa de Colón y Elder creando un espacio educativo relacionado con la navegación y la cartografía.