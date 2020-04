El Parlamento de Canarias contempla una rebaja del sueldo de los diputados cuando el Gobierno central tome medidas en el sector público

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, considera “probable” que se produzca un recorte de sueldos entre los diputados dada la situación generada por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, pero esta decisión se producirá cuando el Gobierno central “dicte alguna resolución respecto al sector público”.

A juicio de Matos, y en referencia a la bajada en un 30% del sueldo en el Ayuntamiento de La Laguna, “entrar en una carrera para ver quien se baja más el salario no es serio”, pues estima que esa decisión se debe tomar con rigor, en función de la situación que se produzca en mayo, “cuando se recobre un poco la normalidad”, porque el escenario "requerirá que los representantes políticos se adapten a una nueva realidad".

Así, recuerda que en la crisis de 2008 la Cámara aplicó una bajada de los sueldos y esta vez ve posible que ocurra lo mismo, pero prefiere esperar a conocer cómo afectará a los trabajadores y funcionarios del sector público en el Estado. También explica que la Cámara está en contacto con otros parlamentos para, llegado el momento, pactar una horquilla en función de las decisiones que se adopten desde el Gobierno central, que podría ser entre un 10 y un 25%, como “ha sucedido en otras épocas”, aunque vaticina que podría ser superior a esa franja.

En cualquier caso, Matos ha afirmado que tratará de que sea un recorte “uniforme” y “similar al del otros parlamentos”, pero incide que en estos momentos “es difícil” establecer una sanidad porque “la situación será complicada”. El presidente del Parlamento de Canarias es consciente de que “hay gente que piensa que los políticos deben bajarse el sueldo o no cobrar” y estima que “todo lo que se recorte será insuficiente si se compara con la gente que lo pasa mal”, pero a su juicio, hablar de cifras concretas en estos momentos “es una frivolidad”.

Además, recuerda que durante esta legistatura el Parlamento de Canaria ha congelado los sueldos de los diputados y ha renunciado a la subida del 2% y a todas las indemnizaciones: "No es cierto que se sigan cobrando dietas a pesar de no acudir a la Cámara", afirma Matos.

La experiencia telemática

Este martes, se celebró la primera comparecencia telemática de un presidente del Gobierno de Canarias de forma telemática. Esta experiencia, según Matos, puede servir para incorporarse en el futuro y evitar desplazamientos de, por ejemplo, un diputado de Fuerteventura para estar una hora en Tenerife. Algo que también supone un ahorro de dietas.

Sesión telemática de la Diputación Permanente





"Se está demostrando que la vía telemática funciona, aunque habrán algunas reuniones que no se puedan llevar a cabo de esta manera, como un pleno. Pero determinadas comisiones informativas o reuniones sí se podrán llevar a cabo con este formato", añade.



Aunque aclara que para establecer este formato se deben realizar algunas modificaciones reglamentarias, ya que el Parlamento de Canarias aún no tiene contemplado el voto telemático. "Por eso hemos tenido que acudir a la fórmula de la Diputación Permanente y recurrir a la fórmula del voto delegado, al no poder celebrar un pleno".