Principio de acuerdo para que Rafael Yanes sustituya a Jerónimo Saavedra como Diputado del Común

La comisión de Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canaria ha dado este vienes su apoyo unánime a Rafael Yanes para que releve a Jerónimo Saavedra al frente de la institución del Diputado del Común.



Este acuerdo se ha producido después de que en dos ocasiones el pleno del Parlamento de Canarias haya rechazado las candidaturas de Dulce Álvarez y Rafael Yanes para ocupar el cargo de Diputado del Común.



El hecho de que las dos candidaturas decayesen ha sido la causa de que Jerónimo Saavedra haya continuado al frente de la institución, pero este viernes los votos que en anteriores ocasiones no habían respaldado a Rafael Yanes, han anunciado que en principio cambian el sentido de su voto y no se abstendrán.



El pasado 26 de febrero los diputados tuvieron que elegir para el Diputado del Común entre el candidato propuesto por el PSOE, Rafael Yanes, que también contó con el apoyo de CC y PP, y la independiente Dulce Álvarez, presentada como alternativa por Podemos.



Rafael Yanes logró en aquella ocasión 13 votos a favor (CC, PSOE, PP y ASG) y tres abstenciones (Podemos y NC), mientras que Álvarez obtuvo tres votos a favor (Podemos y NC) y 13 abstenciones (CC, PSOE, PP y ASG).



En la comisión de este viernes Rafael Yanes, que ha recibido el apoyo de todos los grupos, ha asegurado que actuará con independencia, sin influencias externas que no sean las de defender los derechos de los ciudadanos, y ha añadido que también trabajará con transparencia, algo que exigirá a las administraciones.



Rafael Yanes ha destacado la importancia de que el diálogo prime por encima de los intereses partidarios y acerca del relevo de Jerónimo Saavedra ha reconocido que se trata de un reto muy difícil, pero él dedicará todo su tiempo, energía y capacidad para que no se perjudique la calidad del servicio a la población canaria.



Todos los diputados han destacado el gran trabajo realizado por Jerónimo Saavedra, y la diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha reconocido que la reunión de hoy era un "mero trámite".



Melodie Mendoza ha afirmado que su grupo está convencido de que Rafael Yanes trabajará por el beneficio de la sociedad canaria.



La diputada de Nueva Canarias Gladis Acuña también ha reconocido que Rafael Yanes cumple los requisitos para el cargo y ha comentado que como las circunstancias han cambiado, en principio su formación no se abstendrá para así votar a favor.



La diputada de Podemos María del Río ha indicado que en la anterior ocasión la abstención no era porque pensase que Rafael Yanes no tenía el perfil adecuado para ponerse al frente de una institución cuya labor es muy importante.



María de Río ha subrayado la importancia de tener una perspectiva de género.



La diputada del grupo Popular, Luz Reverón, ha asegurado que no tiene la menor duda de que Rafael Yanes trabajará de manera inclusiva, y el diputado del grupo Socialista Gustavo Matos ha subrayado que ahora tiene más respaldo que en la anterior ocasión.



La diputada del grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, ha dicho que su día le dieron su apoyo porque consideraban que era un candidato idóneo, sobre todo por su experiencia en la administración local, ya que ha sido alcalde de Güímar. EFE