El Proyecto de Ley del Deporte de Canarias inicia el trámite parlamentario, ya sin los videojuegos

El proyecto de Ley del Deporte de Canarias ha iniciado este miércoles su tramitación parlamentaria con el debate de primera lectura en el pleno del Parlamento regional, sin que los grupos presentaran enmiendas a la totalidad, una vez que han sido excluidos de la misma los juegos electrónicos competitivos, conocidos como e-sports.



El texto finalmente no incorpora la regulación del deporte electrónico, que se regulará en una normativa específica, debido al rechazo que había suscitado en la mayoría de los grupos parlamentarios, que no obstante se mostraron escépticos por el interés que mantiene el Gobierno en promover estas actividades sedentarias entre los niños y los jóvenes, según denunciaron PSOE y Podemos.



El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, presentó el proyecto ante el pleno y señaló que era necesaria una nueva ley 20 años después de haber sido aprobada la vigente.



La nueva normativa incorpora la perspectiva de género, mejora la tutela pública sobre las federaciones y clarifica la competencia de cada administración, expuso.



"Espero que en el debate parlamentario se mejore el texto", ya que el deporte es una cuestión de interés general, dijo el consejero.



Destacó que con esta ley se quiere ayudar a revertir el papel de la mujer en el deporte , que tradicionalmente ha estado situada en un segundo plano.



También dijo que el texto legal mejora el acceso al deporte de los colectivos con más dificultades para la práctica deportiva, como los discapacitados.



Otra novedad es que los deportes autóctonos canarios cuentan con un capítulo propio en el proyecto de ley y serán los cabildos insulares los encargados de promocionarlos.



El proyecto de ley actualiza la cobertura sanitaria de los deportistas y las medidas preventivas, y se crea la Comisión Antidopaje de Canarias.



Se incluye la regulación del patrocinio deportivo y las prácticas de buen gobierno para las federaciones deportivas.



Pese a la exclusión de los videojuegos de la Ley del Deporte , el diputado de Podemos Francisco Déniz alertó de que ahora Coalición Canaria intenta promocionar estas prácticas entre niños y adolescentes por otras vías, como la Consejería de Educación, los ayuntamientos y los cabildos.



La diputada del PSOE Nayra Alemán anunció que su grupo presentará "todas las enmiendas posibles" para que los videojuegos competitivos no sean incluidos no solo en el entorno del deporte , sino tampoco en el entorno educativo, porque la difusión de hábitos sedentarios es un gran riesgo para los jóvenes.



Para Lorena Hernández, del PP, esta ley es muy mejorable, y así lo intentará el grupo Popular en el trámite parlamentario, y consideró que la ley nace "contaminada" por el empeño frustrado del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para incluir los videojuegos.