Negrín confía en que una resolución judicial in extremis le permita adjudicar a dedo el concurso de informativos de TVC

El silencio ha vuelto a ser la reacción del presidente de Radio Televisión Canaria, Santiago Negrín, y de la única persona de confianza que le queda, la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, ante el contundente auto judicial que este lunes echó por tierra sus autoproclamación como órgano de adjudicación del ente público y de las empresas que de él dependen. No hubo comunicado oficial, ni declaraciones a los medios que le han venido apoyando en esa posición, cada vez más al margen de la ley. Sí se ha sabido, sin embargo, que Negrín y Rodríguez confían en que antes del viernes se notifique una resolución judicial que dé respuesta a la petición de anulación de su último intento: el concurso restringido sin publicidad para adjudicar a dedo los 144 millones del concurso de informativos.

La directora de Relaciones Institucionales de RTVC, Daida Rodríguez, confirmó este martes a los representantes sindicales de los trabajadores de Videoreport (actual concesionaria de los informativos de Televisión Canaria), que el auto del juez de lo Contencioso-Administrativo 1 de Santa Cruz de Tenerife había supuesto un importante contratiempo para el propósito de adjudicar antes del 22 de este mes el polémico concurso. Rodríguez confesó que no se esperaban una suspensión cautelar de ese calibre con advertencias muy graves como la posibilidad de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho por haberse hecho al margen del consejo rector de RTVC, el órgano de control nombrado a tal fin por el Parlamento de Canarias.

Pero tanto Daida Rodríguez como Santiago Negrín confían en que el mismo juzgado que suspendió el primero de los concursos (público y abierto), que quedó desierto por errores de su pliego de condiciones, no haga lo mismo con el actual, el negociado sin publicidad al que solo han sido invitadas las tres empresas que concurrieron al primero.

La confianza de los dos timoneles de RTVC se basa en un auto de fecha 5 de este mes del mismo juzgado -pero firmado por otro juez- que no consideró de urgencia suspender esta convocatoria sin escuchar a la administración demandada, es decir, RTVC. El ente público ya ha contestado al requerimiento judicial explicando lo que hasta ahora le ha servido para justificar la excepcionalidad del concurso negociado sin publicidad, lo que no le permite, sin embargo, zafarse de la ilegalidad de partida que presenta: al igual que la licitación suspendida por haber sido convocada por el presidente de RTVC y no por su consejo rector, esta segunda también lleva la única firma de Santiago Negrín.

Mientras llega esa resolución judicial, que la dirección de RTVC espera antes del viernes, se mantiene la tramitación del concurso negociado sin publicidad como si nada hubiera pasado. Negrín no ha desconvocado la segunda sesión de la mesa de contratación en la que piensa abrir el sobre número dos de las tres ofertas presentadas. O, por ser más precisos, el sobre número 2 de dos de las tres ofertas presentadas, porque uno de ellos, el correspondiente a Liquid Media, fue abierto por error en la sesión del lunes. A esta segunda reunión Negrín ha convocado a técnicos de la casa para escuchar su opinión respecto a las ofertas que se presentan, pero no hay seguridad de que todos los convocados acepten prestarse a participar en un concurso que tiene todos los visos de ilegalidad y sobre los que pesan ya dos advertencias formales, la del juez de lo Contencioso y la de la secretaria del consejo rector, que antes de la convocatoria ya hablaba de fraude de ley.

Daida Rodríguez ha dicho a los representantes laborales que si Santiago Negrín no logra adjudicar el concurso de informativos tal y como lo tiene planteado en estos momentos, es muy probable que dimita ya que se trata de “su principal proyecto” en este mandato. Su periodo como presidente de RTVC, no obstante, expirará el próximo día 22 haya o no adjudicado este concurso.