Torres admite que le hubiera gustado "un resultado distinto" en Reino Unido

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este viernes que le hubiera gustado "un resultado distinto" en las elecciones en el Reino Unido que ha ganado de forma "abrumadora" el líder del partido conservador, Boris Johnson.



Torres, en declaraciones a los periodistas, ha deseado, no obstante, que se mantenga la salida de Reino Unido de la Unión Europea de manera "dialogada, consensuada y en los plazos" que sean los mejores para Europa y para este país.



El presidente canario ha reconocido que "lógicamente" hubiera deseado que no saliera Reino Unido de la Unión Europea porque " es malo para ellos y para todos los estados miembros y Canarias".



Sin embargo, ha señalado que hay que respetar "siempre el resultado democrático" y que cuando la ciudadanía habla en las urnas hay que acatar su decisión.



"Mi deseo es que el Reino Unido no salga de la Unión Europea", ha reiterado Torres, quien ha recordado que el Brexit provocará que los británicos tengan que viajar a Canarias con pasaporte de forma obligatoria.