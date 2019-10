Unidas Podemos apuesta por un "trato" con el PSOE aunque sea "a la segunda"

Las dos primeras candidatas de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell y Meri Pita, han dicho que abren la campaña de los comicios del 10N con "mucha fuerza" y con la intención de un "trato" con el PSOE aunque "sea a la segunda".



Como ha explicado la número uno de la formación morada, Victoria Rosell, Unidas Podemos quiere una "España progresista y social" y eso "no va a ser si Pedro Sánchez mira hacia la derecha". A pesar de que "hubo desencuentros e incapacidad de acuerdo de gobierno", asegura que llega a la conclusión de que "de nada vale hacer leyes si no se impulsan desde el Gobierno y no legislando". A su juicio, "si gobiernas a izquierda y a derecha al final no tienes nada".



Según ha asegurado, desde Unidas Podemos se pactaron "unos presupuestos del Estado cuadrados al céntimo" y es ahí cuando "sabes que puedes recuperar dinero de los bancos o del impuesto a las grandes fortunas, con 100 millones de euros al 3,5%", para de esta forma "bajar el precio de la vivienda, la luz o el alquiler".



Estas medidas son necesarias en su opinión para que "la gente joven pueda hacer su vida", porque hay actualmente "una generación que no se puede plantear un proyecto de natalidad, ni de familia, ni profesional por una precarización absoluta", ha lamentado. "Hay que decirle a los jóvenes que hay futuro", ha insistido Rosell.



Por su parte, la número dos de la lista, Meri Pita, ha asegurado que la campaña electoral la afronta con "mucha fuerza" y con una apuesta por un "gobierno de coalición que empuje hacia un futuro para los jóvenes". En estos momentos, las nuevas generaciones "viven en casa hasta los 35 y admiten que no tendrán pensiones", que son "temas que preocupan" y que, de resolverlos, "ayudará a todos".



En cuanto a la última encuesta del CIS, que apunta que Unidas Podemos podría perder un escaño, Pita se ha declarado confiada porque "siempre es así, las encuestas no nos valoran". Además, ha recalcado que "son orientativas y más apuestas que encuestas".



El valor que tiene Unidas Podemos, ha dicho, es que "lo que decimos lo cumplimos" y "cuando tuvimos oportunidad todo el Congreso reconoció en voz alta y algunos en voz baja, que eran los presupuestos más sociales de la historia". Fue posible "cuadrar un presupuesto al servicio de la mayoría, incluso con leyes restrictivas", ha recordado.



"Nuestra tarea en política es esa", ha subrayado Pita, "no ser un partido al uso, con sus riesgos y beneficios" porque "siempre decimos la verdad", por lo que espera que la ciudadania "así lo vea" el próximo 10 de noviembre en las urnas. Las candidatas han ofrecido estas declaraciones en un acto convocado por el círculo joven del partido que, como ha aplaudido Rosell, "nos ha llamado para preguntar y contar" por lo que hoy "vamos a escuchar y no tanto a hablar".



Para la cabeza de lista de la formación morada, "el mensaje es que tenemos que escuchar" porque es "en ellos en los que pensamos cuando hablamos de políticas económicas, medio ambiente o industria".