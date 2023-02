Casimiro Curbelo reúne a 54 entidades para firmar un protocolo de subvenciones y la oposición lo tilda de electoralismo

En la fotografía panorámica difundida este martes en una nota de prensa del Cabildo de La Gomera, el presidente insular, Casimiro Curbelo, posa (en el centro de la imagen) junto a unas 60 personas, representantes de asociaciones y organismos que recibirán este año subvenciones de la corporación. Acaban de firmar el llamado “protocolo de intenciones de colaboración y cooperación”. En el vídeo que acompaña al comunicado, el también diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se congratula de haber elegido un formato “nunca utilizado”, el del “encuentro conjunto”, para celebrar “el fomento del asociacionismo” en la isla y una inversión pública que cifra para este ejercicio en 2,4 millones de euros. “Yo estoy insistiendo en algo que no voy a dejar de hacerlo, tenemos que valorar lo que tenemos. Y tenemos que ayudar a construir una sociedad que crezca en valores, en solidaridad, en cooperación”, manifiesta en esa grabación.

La convocatoria no ha estado exenta de polémica. Iniciativa por La Gomera, partido en la oposición con dos consejeros, ha acusado al gobierno de Curbelo de “disfrazar un acto electoralista de acto institucional”. No solo porque se produzca a poco más de tres meses de la celebración de los comicios y porque nunca antes se hubiera hecho, sino también por la forma de invitar a las asociaciones para, a su juicio, “garantizarse una foto y el aforo”.

La convocatoria remitida a las entidades para el acto celebrado este lunes a las 18.00 en la sede de la corporación insular, el gabinete del presidente incorporaba la siguiente apostilla: “(...) siendo la firma de este documento (el protocolo de colaboración y cooperación) necesaria para la transferencia de la subvención asignada a su asociación/ organismo para esta anualidad”. Según esta formación, esa frase dejaba entrever que la recepción de esas ayudas, ya fijadas en los presupuestos y en el plan estratégico de subvenciones, estaba supeditada a la firma del documento y, por tanto, a la asistencia al acto.

Desde el Cabildo de La Gomera rechazan esa interpretación. Fuentes oficiales de la corporación insular explican que las subvenciones nominadas aprobadas en los presupuestos hay que formalizarlas. Señalan que la única diferencia con respecto a los años precedentes es que, en vez de hacerlo a través de convenios individuales con cada una de las entidades, se aprobó en Consejo de Gobierno un protocolo común al que se dotó de “vinculación jurídica” con el único fin de “poder iniciar los trámites” para transferir los fondos a los beneficiarios tras realizar las verificaciones oportunas. Y decidieron organizar ese acto conjunto para que los representantes de las entidades “se pusieran cara”.

Las mismas fuentes aseguran que lo necesario era la firma del documento y no la asistencia al acto y precisan que “cuatro o cinco” entidades no acudieron por problemas de agenda y han rubricado el protocolo posteriormente “sin ningún problema”. Además, defienden que ese documento permite a las asociaciones agilizar los trámites para recibir las transferencias y justificarse ante las entidades financieras en operaciones de crédito.

Por su parte, Iniciativa por La Gomera sostiene que protocolos como el firmado este lunes por el Cabildo y las asociaciones están regulados en el artículo 47 del Régimen Jurídico del Sector Público y se configuran como “meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”. Es decir, no obligan a nada y, por tanto, tampoco supeditan el abono de las subvenciones aprobadas, afirman.

Para Aarón Rodríguez y Guzmán Correa, consejeros de Iniciativa por La Gomera, se trata del “último episodio” de la “práctica generalizada de someter a las asociaciones y los diferentes colectivos, alterando y distorsionando el normal funcionamiento entre aquellas y la administración público. Sostienen que la apostilla incluida en la invitación al acto ”no solo es falsa, sino que no tiene base jurídica alguna“ y añaden que ese protocolo ”no ha sido sometido al acuerdo del pleno del Cabildo, no se ha publicado en ningún boletín oficial ni cuenta como requisito para recibir o no la subvención en un expediente administrativo de estas características“ según la normativa vigente. ”Como es habitual en las prácticas de este equipo de gobierno, se disfraza un acto electoralista como un acto institucional, tergiversando y subordinando según la convocatoria la recepción de subvenciones públicas a la firma de este documento“.

Según la nota de prensa difundida por el Cabildo de La Gomera, la inversión para el fomento del asociacionismo en la isla suma más de 2,4 millones de euros en las cuentas de este año. Las beneficiarias son 54 entidades, entre las que se encuentran organizaciones vinculadas con la cultura y la música, colectivos deportivos, asociaciones vinculadas con el bienestar social y la atención a dependientes, las que prestan servicios de protección civil y del medio ambiente, u organizaciones empresariales y vinculadas con el turismo.