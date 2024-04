Clavijo rechaza comprar la parcela del hotel de La Tejita y propone que lo pague el Gobierno de España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado la propuesta de la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, que ha pedido al Gobierno canario que adquiera la parcela donde se están ejecutando las obras del hotel de La Tejita como paso previo a proceder a la renaturalización de la zona por parte de la Corporación, siguiendo el trabajo iniciado en la pasada legislatura por el anterior Gobierno regional, que llegó incluso a pactar con los propietarios un precio de compra.

“¿Por qué no se lo pide al Gobierno de España? Estamos hablando de presupuestos grandes y ese es su criterio; que se lo pida a Medio Ambiente o a Costas”, dijo, afirmando que la responsabilidad de que ese hotel se pueda hacer es del Ayuntamiento de Granadilla, que es “quien debe corregir el error”, y obviando las herramientas a disposición del Gobierno regional para parar las obras debido a sus infracciones.

Pese a su negativa a valorar esa opción, como sí hizo el Ejecutivo anterior, Fernando Clavijo afirmó que el Gobierno de Canarias “está dispuesto a colaborar, a ayudar y a acompañar” pero insistió en que no está “para corregir errores que los ayuntamientos hayan cometido” al otorgar una licencia para la construcción de un hotel en La Tejita.

“Si la alcaldesa quiere revertir la licencia que dio el propio Ayuntamiento, que negocie directamente con los promotores y, una vez alcance un acuerdo, que busque la financiación para comprar los terrenos y ahí el Gobierno ayudará, pero desde luego el Gobierno no se va a hacer cargo de algo que el Ayuntamiento ha querido que ocurra”, afirmó Clavijo.

Cuestionado por el encuentro que mantuvo este martes con representantes de la plataforma Canarias se agota y por las reivindicaciones que estos plantearon, Fernando Clavijo les transmitió la posibilidad de conciliar algunos de sus objetivos, como la necesidad de democratizar más la economía del turismo u ordenar mejor el territorio.

Ahora bien, hizo hincapié en que hay unas normas y unos procedimientos que seguir, y con respecto a la moratoria que proponen, quiso recordar que la propia Ley del Suelo ya establece en su artículo 221.1 que cuando hubieran transcurrido cinco años desde la clasificación de un sector sin que se hubiere presentado una iniciativa privada, el Ayuntamiento, con un acuerdo plenario, lo puede desclasificar y pasar a rústico.

A este respecto, Clavijo dejó claro que los hoteles de La Tejita y Cuna del Alma, cuya paralización solicita la plataforma Canarias se agota, cuentan con licencia de los ayuntamientos -Granadilla y Adeje-.

En el caso particular de La Tejita, recalcó que el proyecto “se hace porque el Ayuntamiento hizo un plan general, lo planificó y quiso que se hiciese. Si ahora el Ayuntamiento quiere cambiar, tiene que negociar con los promotores, pero el Gobierno no puede liderar esa situación porque no dio ninguna licencia ni es de su competencia”, subrayó el presidente.

Los activistas, por su parte, calificaron el encuentro de “decepcionante” porque Clavijo tenía “el discurso aprendido” y mostró escasa voluntad para el cambio.