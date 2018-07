El comisionado de Transparencia recomienda al Parlamento que mejore su sistema de respuestas a la oposición

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, va a recomendar al Parlamento canario que mejore el sistema de respuestas del Gobierno a la oposición, que a veces se demora hasta en seis meses.



Daniel Cerdán ha hecho este anuncio tras reunirse con la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, quien le ha presentado la ley "ómnibus" contra la corrupción.



Según el comisionado, este trámite de respuestas a los diputados es más lento que el que tienen los ciudadanos, pues la Ley de Transparencia contempla que el Gobierno dispone de un mes para responder a los ciudadanos.



Preguntado por la transparencia en el Parlamento, ha dicho que es mejorable el sistema pero no puede hacer ninguna recomendación porque el Comisionado de Transparencia es un órgano vinculado al Parlamento.



"No estoy para dar lecciones a los parlamentarios sino para hacer recomendaciones que mejoren el sistema de transparencia", ha manifestado Cerdán, quien ha explicado que si a un periodista le deniegan el acceso a una información parlamentaria tiene que acudir un juez en última instancia, que dictará sentencia al cabo de los años.



A su juicio, "no estaría mal" que el Parlamento modificara este mecanismo y se sometiera a un control externo, ya sea del Consejo estatal u otro organismo independiente de transparencia para evitar ir a un juez y que pudiesen recurrir la falta de información ante otro órgano.



Respecto al ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia realizado por el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, los 88 ayuntamientos y las dos universidades públicas, que aún no se ha hecho público, ha avanzado que hay una mejora importante respecto a la del año pasado.



El ejercicio pasado la nota media fue de un tres y ahora va a estar cerca del cinco o por encima, ha indicado Cerdán, quien ha precisado que de las 98 instituciones principales solo 20 pasaron del cinco en 2017 y este año se va a duplicar ese número.



Estos datos revelan, según el comisionado, que la herramienta puesta en marcha este año les ha permitido autoevaluarse y así ver en qué medida no cumplen con nivel de transparencia y, en consecuencia, mejorar la presentación de la información a los ciudadanos.



Asimismo, ha comentado que van a abrir el modelo de autoevaluación informática de forma que cualquiera, como el Parlamento o una empresa pública, pueda usarlo y hacer su propio análisis para ver si cumple con la transparencia.