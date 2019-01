El coste y el objetivo del festival-mitin de Coalición Canaria con los mayores despierta dudas en el Parlamento

La polémica por el festival-mitin que Coalición Canaria (CC) organizó con personas mayores ha llegado al Parlamento de Canarias. La diputada del PP Josefa Luzardo ha insistido este miércoles en que quiere conocer el coste de esta fiesta celebrada en seis islas, excepto en La Gomera y La Graciosa, donde “quizás no había suficientes votos que recaudar”, señaló. Se trató de unas jornadas en la que no faltaba, además de música y humor, el discurso de algún político de Coalición Canaria.

La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), ha insistido este miércoles en la Cámara Regional en que esta iniciativa fue gestionada a través de una subvención que se dio a Cruz Roja y desde 2017 se realiza a través de una convocatoria pública, a pesar de que se trata de "encuentros insulares" que se celebran desde el año 2011, con las consejeras que le han precedido.

La diputada del PP subrayó que quería conocer las facturas de catering y todos los gastos de estas fiestas ya que la ONG se encargó de convocar a estas personas mayores y trasladarles en guagua pero no gestionó la parte política de este festival. a La consejera contestó que cuando Cruz Roja realice la justificación, que aún está en plazo hasta el mes de febrero, trasladará esta información. Asegura que, entonces, pedirá que Josefa Luzardo se retracte en la Cámara Regional.

La ronda de esos actos, convocados en el marco de una serie de iniciativas con las que el Gobierno asegura que pretende combatir la soledad de los mayores para prevenir la dependencia, se celebró en su mayoría en municipios donde gobierna CC. El coste de la actividad, según afirmó Cruz Roja a Canarias Ahora fue de 20.000 euros en total. El portal de transparencia del Gobierno de Canarias contestó además a una solicitud que presentó este periódico explicando que, en el caso de Tenerife, aún no se ha justificado por parte de esta ONG el gasto, pero matizó que para toda esta provincia, Cruz Roja resultó beneficiaria de una subvención de 34.000 euros, pero englobada en el programa 'Activando mayores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife', que incluye otras actividades.



Josefa Luzardo lamentó que la Consejería no le responda a su solicitud de información y además reprochó que, por ejemplo, en el evento celebrado en Infecar, en la isla de Gran Canaria, el acto se retrasara hasta la llegada del vicepresidente de Canarias, Pablo Rodríguez. Valido reaccionó con una sonrisa. "No se ría", espetó la diputada del PP, quien añadió: "Estamos hablando de que CC con dinero público hace un mitin para los mayores".

"A los mayores no solo hay que ayudarlos y hacer los expedientes en tiempo y forma, sino que no hay que engañarlos y utilizarlos", subrayó Luzardo. A su juicio, para esto no hace falta el dinero público, para lo que sí hace falta este dinero es "para que en los centros de mayores se organicen actividades potenciando la salud, el deporte, la cultura… "

Un festival en municipios afines a CC

El llamado Festival del Mayor se compuso de una serie de jornadas convocadas para " combatir la soledad de los mayores y prevenir la dependencia". La sombra partidista se deha entrevér en que se celebró en su mayoría en municipios donde gobierna CC. En Tenerife, tuvo lugar en La Laguna, donde antes de las rondallas intervino la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido, arropada por la concejala de la misma área de esta ciudad, Flora Marrero, y la consejera en el Cabildo de la isla, Coromoto Yanes. Una escena que no se repitió tal cual en el acto organizado en Gran Canaria, donde no fue invitado ni el concejal de Cohesión Social de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega (Podemos), ni la consejera de esta área en el Cabildo, Carmen Luz Vargas (PSOE).

La Festividad del mayor tuvo su primer encuentro en la isla de La Palma el pasado 9 de noviembre. En el Polideportivo de Mazo (municipio del que fue alcaldesa Nieves Lady Barreto, pero que dejó el cargo en manos de José María Pestana para formar parte del Gobierno de Regional) se dieron cita 400 mayores que escucharon un discurso del presidente de Canarias, Fernando Clavijo además de a consejera de Política Territorial, posible candidata a la presidencia del Cabildo de esa isla, y Cristina Valido.

En Lanzarote, el municipio escogido fue Teguise, donde también gobierna Coalición Canaria. Hasta la Casa del Campesino se acercó el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. En El Hierro asistió un miembro de su cabildo, en este caso el consejero Francisco Acosta Padrón (CC), además de Cristina Valido y la directora general de Políticas Sociales, Reyes Henríquez.

En Fuerteventura, la penúltima isla que acogió este festival, el municipio escogido también está liderado por un alcalde de CC. En esta ocasión, la representante del Gobierno fue la consejera de Educación, Soledad Monzón, además de la directora general de Políticas Sociales, Reyes Henríquez. De nuevo, a este acto también se acercó el presidente del Cabildo de la isla, Marcial Morales, que también es de Coalición Canaria.

En la isla de La Gomera, feudo de Casimiro Curbelo (ASG) y en la que Coalición Canaria no tiene tanto poder no se celebró esta fiesta y tampoco en La Graciosa, qye con la reforma del Estatuto de Autonomía pasó a tener consideración de isla.

Mientras se celebraban estos actos, la lista de espera en atención a la dependencia volvían a sacar los colores al Gobierno de Canarias. Según las estadísticas del IMSERSO, la lista de espera a noviembre de 2018 se situaba en 9.172 personas. Es decir, de las 30.398 personas que hay en el sistema con derecho a ser atendidas por la Ley de Dependencia, solo 21.226 están recibiendo algún tipo de ayuda. Mientras tanto, la Ley de Servicios Sociales sigue estancada en el Parlamento.