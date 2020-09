Laura Fuentes, candidata a liderar Podemos Canarias: “Al cumplir dos años en los gobiernos queremos hacer una consulta a la militancia y que nos ponga nota"

Es hija del 15M y de la indignación de aquellos meses de 2011 en los que se evidenció que “si querías cambiar las cosas, había que moverse”. Laura Fuentes recuerda esta época como una de las más emocionantes de su vida y sigue creyendo en la idea de que Podemos ha llegado para cambiar las cosas. Por ello, se presenta como candidata a liderar la formación en las islas en sustitución de Noemí Santana en la III Asamblea Autonómica de Podemos que se celebrará en octubre. Lo hará con un equipo que quiere fortalecer la estructura del partido y ampliar su base en otras islas con menos representación, como en La Gomera o en El Hierro. Una de las ideas fuerza que propone su candidatura es que al cumplir dos años en los gobiernos de las diferentes instituciones (Ejecutivo autonómico, cabildos y ayuntamientos) se realice una consulta o refrendo en el que la militancia “ponga nota”, es decir, cree que se debe preguntar a los inscritos e inscritas si sus representantes lo están haciendo bien en los distintos gobiernos, si vale la pena asumir determinadas contradicciones y si están sumando al proyecto. “Tenemos que asumirlo”, destaca al preguntarle si puede ser un riesgo para la formación.

“Llegamos hasta aquí para hacer las cosas distintas”, recuerda Fuentes, que cree que la pregunta ideal que habría que formular en esa asamblea de refrendo a la militancia debería ser la de “¿qué nos falta?” Sostiene que hay que seguir haciendo autocrítica, que las rendiciones de cuenta son necesarias, pero que hay que “ir un paso más allá” y “hacer un refrendo que sirva para poner nota al papel de Podemos en las diferentes instituciones”. Lo entiende como una manera de obligar al partido a mantenerse con las “pilas activas”. Podría darse el caso de que la militancia considere que Podemos no está siendo lo suficientemente reivindicativa en una institución o no está consiguiendo los suficientes avances, y quizás no tendría sentido seguir peleando. “Estamos en el Gobierno para cambiar las cosas y los inscritos e inscritas tienen mucho que decir”. Así mismo, aboga por que se dediquen recursos humanos y económicos a los círculos y por una mayor transparencia, de manera que en el portal de la página web aparezcan reflejadas y actualizadas las cuentas del partido.

La actual directora general de Juventud del Gobierno de Canarias señala que las campañas electorales han desgastado mucho y consumido mucho tiempo a los miembros del partido. Ahora, tras la celebración de esta asamblea entrarán muchas personas nuevas a la organización que ayudarán a fortalecer la estructura. Además, se abre un período en el que no hay elecciones a la vista, por lo que “nos va a dar más tiempo de establecer los mecanismos de coordinación que han faltado hasta ahora sobre todo porque había personas que eran cargos públicos y orgánicos. Estamos intentando que se compense la balanza y haya más gente en la organización”, explica.

En otoño llegará la tercera asamblea ciudadana de Podemos en Canarias. ¿Cómo afronta este proceso? ¿Cuáles son las ideas fuerza de la candidatura que encabeza o en qué ideas se están trabajando?

Llevamos un par de meses adaptándonos a los documentos estatales y después de la experiencia de estos años de prueba-error, porque somos un partido que empezó y creció muy rápido y se ha visto inmerso en múltiples campañas, hemos hecho mucha autocrítica de qué nos falta y qué estructura debemos acoger. La base son los documentos estatales nuevos que es una estructura de organización donde los círculos y militantes vamos a tener muchísima más participación, pero queremos sobre todo fortalecer la estructura y ampliar nuestra base social. Tengamos representación en los ayuntamientos o no, queremos darle fuerza y recursos.

La otra candidatura que también pugna por la secretaría general en Canarias asegura que los círculos de Podemos se han abandonado en los últimos tiempos, que han perdido protagonismo ¿cree que ha sido así? ¿cómo pueden reactivarse? ¿está la gente motivada a recuperarlos?

Los nuevos documentos hacen que la gente pueda recuperar la ilusión de tener más participación, de actividad e incluso de capacidad de incidir en la políticas y creo en los mecanismos que hemos puesto sobre la mesa para salvar cuotas, hacer las cosas de forma más coordinada y establecer un orden. Hay una cosa que nos dificulta y es que llegamos siendo los de abajo y ahora tenemos que hacer frente a políticas, a tiempos de la institución y no da tiempo de tener todas las conversaciones y procesos participados que se requieren. Yo creo que ahora que parece que no hay campañas electorales a la vista, nos va a dar mucho más tiempo de establecer los mecanismos de coordinación.

"Es muy importante el espíritu autocrítico que tenemos como equipo, como candidatura y como militancia"

¿Cómo valora el pacto de Gobierno en Canarias? ¿En qué cree que se nota la llegada de Podemos?

En Canarias tenemos la suerte de tener por primera vez un Gobierno de progreso. Obviamente, nosotros tiramos del gobierno hacia la izquierda y eso da cierta ilusión. Es verdad que también genera contradicciones y puede generar desengaños porque nosotros no tenemos una mayoría absoluta. ¡Ojalá!, para llevar nuestro programa adelante. Al final, todo es una negociación a cuatro y es muy complicado, pero también da esa ilusión de que estamos arrancando cosas. Es verdad que me encantaría que se notara muchísimo más la presencia de Podemos, estamos en ello y creo que estas primarias pueden hacer que nos fortalezcamos y sigamos teniendo esa estructura que está más desgastada por todas esas campañas, pero va a entrar muchísima gente nueva con muchísimas ganas. De lo aprendido de Euskadi y Galicia, Canarias y el resto de comunidades están tomando nota. Me parece importante el haber entrado en las instituciones, saber qué nos falta, dónde están los fallos y empezar a construir a partir de ahí. Es muy importante el espíritu autocrítico que tenemos como equipo, como candidatura y como militancia, pero ahora toca dejar de quejarnos como militantes de una organización y construir.

Hay cuestiones, como con la propuesta para impulsar los trenes de Canarias en las que se han producido diferencias..

Yo no quiero ser el socio complaciente ni del PSOE ni de ningún otro partido. Vamos a defender nuestro programa y a intentar llevarlo a cabo en la medida en que la ciudadanía con sus votos nos coloca en cada lugar. El disenso es positivo entre organizaciones e incluso dentro de la misma organización. A veces, no es que haya desacuerdo, es que opinamos cosas distintas y habrá que negociar o sentarse a hablar. Hace falta un plan de movilidad sostenible porque es que sin eso es gastar dinero para nada y creo que la gente ahora está en otro momento, está pensando en el futuro incierto que tenemos.

Además de candidata a la dirección autonómica de Podemos, actualmente eres la directora general de Juventud en este gobierno. Los jóvenes siguen enfrentándose a elevadas cifras de paro, muchos no han podido trabajar en aquello para lo que se han formado y las personas que ya rozan o superan los 30 se han enfrentado a dos crisis importantes, encadenan la de 2008 con la actual … ¿llegará el día en el que en Canarias se genere empleo de calidad? ¿qué propone en este sentido?

Es vital la diversificación económica pero no de postureo. Estoy cansada, como joven además, de escuchar a partidos políticos hablar de diversificación como un mito, como una utopía y el problema es que ahora no tenemos tiempo. Es decir, el modelo hay que cambiarlo ya y lo que se necesita es dejar de hablar del gasto y empezar a hablar de inversión. Creo que no hemos tenido suficiente inversión en temas de investigación y hay mucha gente que se nos ha tenido que ir. Tenemos una sobrecualificación increíble, gente creativa, que desarrolla sus proyectos de vida fuera de aquí, que está desarrollándose y creando valor añadido allá a donde va, pero en Canarias no tiene oportunidades. El Archipiélago tiene que dejar de ser la tierra de donde todo el mundo se va y ser la tierra de las oportunidades, pero eso solo se puede conseguir si las instituciones y las empresas empiezan a crear valor añadido. Yo creo que la digitalización es un paso, pero hay que ir más allá. En Canarias se podría conseguir la cura para el alzheimer o la vacuna del coronavirus, pero no sucede porque las ayudas están contadas con una mano y porque en la universidad, por ejemplo, los profesores más jóvenes están precarizados y tienen que pasarse años cobrando 600 euros para tener una plaza dentro de diez años. Eso es lo que no podemos permitir y esta va a ser nuestra lucha.

"En Canarias ahora mismo emanciparse es misión imposible, para los jóvenes solo hay temporalidad y precariedad"

Últimamente en los medios se habla mucho de la figura del okupa y se ha dejado de profundizar en el problema principal de la vivienda y es que los alquileres siguen disparados… En sus redes suele ser muy crítica con esta situación ¿se ha trasladado esta preocupación al resto del Gobierno?¿qué está fallando para que la juventud no se pueda emancipar?

Es verdad que la COVID-19 nos ha cambiado prioridades y urgencias. Como directora de Juventud tuve una reunión con vivienda hace meses y teníamos agenda y es verdad que nos trastoca todo la pandemia, pero no podemos mirar para otros lados y no ver cuáles son los problemas. En Canarias ahora mismo emanciparse es misión imposible, para los jóvenes solo hay temporalidad y precariedad. Gastamos más de la mitad del salario en alquiler o en compra. Creemos que es una prioridad y vamos a tener que seguir insistiendo mucho en el Gobierno. En septiembre creo que se abren puertas para poder volver a dialogar y nosotros vamos a hacer mucha presión porque regular los alquileres, el precio de la vivienda es una urgencia, es decir, no se nos puede olvidar, y al final se despista cuando se empieza a hablar de los okupas pero no se pone el foco en los precios y condiciones para tener una vivienda.

“Hay quienes no ven el miedo en esas políticas de extrema derecha, en que se pueda dar marcha atrás en derechos conseguidos”

La violencia machista continúa dejando datos alarmantes en Canarias. Campañas como mascarilla-19 han salvado vidas, pero el repunte de violencia durante el confinamiento es una evidencia y los crímenes continúan… La juventud es clave para lograr frenar esta lacra, ¿pero está suficientemente concienciada? ¿cómo se puede llegar a este sector de la sociedad antes de que sea tarde?

Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda por profundizar mucho porque es verdad que los recursos muchas veces llegan a las grandes ciudades, no llegan a todos los institutos por igual, ni a todas las clases sociales por igual y hay que seguir incidiendo. Cuando me dicen que la igualdad está conseguida, les digo pero ¿cuántas alcaldesas conoces?, ¿cuántas presidentas del gobierno?, ¿en cuántos países hay presidencias? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, cuando indagas un poco, ahí está la respuesta.

De forma general se entiende que hay unas libertades y unos derechos conseguidos por las mujeres y que hay cierta igualdad y comodidad, pero hay jóvenes que no ven el miedo en esas políticas de extrema derecha. No ven el miedo de que se puede dar marcha atrás y nosotras vemos de sobra el miedo porque también hemos vivido un recorrido en igualdad. Yo creo que no hay que vivir con miedo, pero sí recordar que los derechos y libertades ganados en igualdad hay que valorarlos y seguir aumentando, nunca dando pasos atrás, así que nos toca también hacer una inversión en la gente joven y de otra manera

“Como mujer nos ponen en muchos más obstáculos, a mi me han ridiculizado, han intentado que no me sienta segura de mi misma”

Como mujer, joven y que se ha atrevido a dar un paso tan importante en política ¿qué crees que está fallando para que las mujeres sigamos tan poco visibles en algunos ámbitos y en espacios como la opinión en los medios de comunicación, los puestos de relevancia o las listas de los partidos?

A mí cuando me dicen que soy un referente o un ejemplo me da un poco de vértigo, pero después pienso en que hace cinco o diez años las mujeres que yo tenía como referentes eran muy poquitas. Es un honor y que alguien con 30 años quiera liderar un partido es verdad que seguramente es algo más importante de lo que yo tengo en la cabeza, pero creo que si no lo empieza a hacer nadie es cuando damos pasos atrás. Lo que tienes es que rodearte de un equipo con ideas, ganas, propuestas y además no discriminar a ninguna persona, ni ninguna opinión. Nunca se es demasiado joven para nada, todo va en las ganas y en aprender, pero sí creo que como mujer nos ponen muchos más obstáculos, a mí me han ridiculizado, han intentado que no me sienta segura de mí misma, me han dicho muchas cosas para echarme atrás, me han puesto muchos palos y eso te puede echar para atrás o hacerte más fuerte y valiente y a nosotras creo que nos ha hecho más fuerte y valiente. Creo en este partido, que hace bien a la gente y lo que busca son mejoras para la mayoría social, que dice verdades a la cara que a otras formaciones les cuesta. Yo no me siento líder de nada, siento que sí que puedo empujar y que todavía por mi edad tengo ganas de hacer el esfuerzo, poner la cara para que me den palos o besos. Como candidatura tremendamente femenina, al igual que en nuestra consejería, vamos a dar espacios que otros partidos no dan. A veces las mujeres lo tenemos un poco más difícil en otros partidos porque nadie es capaz de dar un paso a un lado, de empujarte y confiar en ti.

¿Crees que esta asamblea de Podemos servirá para dejar atrás algunas rencillas que aún existen en el partido? ¿se conseguirá unidad entre sectores?

Eso espero. Da igual el equipo en el que estés. Yo no solo quiero decir que represento a la gente, quiero realmente hacerlo y si para eso tengo que ser autocrítica con mi partido y limar asperezas o sentarme con gente a la que no le apetece sentarse conmigo no tengo ningún problema. Reto a todas las candidaturas y compañeras a que pongan un punto y aparte, a que empecemos a pensar de otra manera, solamente en el bien común, en el bien del partido y de la sociedad y más en este momento. Tenemos que ser ejemplo para la ciudadanía y ya que hablamos tanto de la economía de los cuidados pues en el primer sitio en el que hay que tener cuidados es dentro del partido, tratarnos bien unas a otras, no despreciarnos, tener en cuenta que pueden haber disensos pero llegar a acuerdos. Nos toca sentarnos a trabajar y no levantarnos hasta que haya un mínimo.

¿Qué esperas de esta asamblea y de su día después?

Antes y después haré lo mismo, que es hablar con todo el mundo, llegar a acuerdos y reunirnos. Empezar a generar muchos más espacios de encuentro, de debate, para tener esos cuidados que digo. Podemos es un sitio tan abierto que cualquier persona puede solicitar una reunión, comentar o debatir. Quiero que a esta organización le pongamos mucho más mimo y ya que tenemos las herramientas digitales que las usemos, como si hay que conectarse diez minutos al día para matizar cualquier cosa, lo hagamos. Yo me siento muy orgullosa de llevar en la lista a gente que se ha presentado por todas las ramas: que ha sido errejonista, anticapitalista, pablista de toda la vida o no…