La ministra de Turismo asegura que "hay voluntad y consenso" para prolongar los ERTE

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este domingo que "hay voluntad y consenso" tanto por parte de los agentes sociales como del Gobierno para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. En una entrevista publicada en El Periódico, ha explicado que será en el marco del diálogo social donde se ponga fecha a esa prórroga.

Maroto ha asegurado que el turismo "se está recuperando de forma lenta", pero ha dicho que, aunque están controlando los rebrotes, éstos restan confianza al consumidor. Ha reconocido asimismo que "va a ser un año malo" después de que el primer país emisor, Reino Unido, haya impuesto una cuarentena a los viajeros que vienen de España o las recomendaciones de varios países de no viajar al nuestro.

Según Maroto, el turismo va a ser uno de los sectores que más ayudas va a tener del plan de inversiones y reformas y ha explicado que habrá dos planes específicos para Canarias y Baleares y un plan de inversiones generales con el que aguantar el impacto de la COVID-19 y abordar las grandes transformaciones del sector.

Sobre los 7.500 millones de euros que solicitó para el sector turístico catalán la consellera de Empresa, Àngels Chacón, Maroto ha apuntado que el fondo de recuperación europeo se va a distribuir en función de proyectos, no del peso de la población ni del PIB de la comunidad, y que, incluso, habrá proyectos de distintas autonomías. También ha explicado que, en la actualidad, se fabrican en España 110 millones de mascarillas al mes y antes de la pandemia se producían menos de 100.000.

Sobre los cierres de Nissan y Aldecoa, la ministra ha explicado que son empresas que no han sabido dar un salto cualitativo, cambiar el modelo y apostar por productos nuevos y procesos innovadores. Ha afirmado que tienen proyectos para reindustrializar Nissan, "estamos avanzando", ha añadido, aunque no ha querido dar más detalles para no generar "falsas expectativas".

La ministra considera que el compromiso asumido por la empresa de no cerrar hasta finales del 2021 es un "ejercicio de responsabilidad, pero es su obligación para buscar proyectos de reindustrialización en las plantas".