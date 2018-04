El presidente del Cabildo de Gran Canaria asegura que las obras en Chira-Soria empezarán en 2019

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que no hay retrasos en el proyecto Chira-Soria porque "ya se están haciendo los estudios geotécnicos y Red Eléctrica ha previsto en sus presupuestos una partida importante para realizarlos".



En su opinión, de alguna manera esto "significa que el proceso y las obras han empezado", pero de forma física los trabajos "comenzarán con la planta desaladora a principios del 2019".



Morales ha insistido en que, junto con Red Eléctrica, el Cabildo está intentando que las obras de la desaladora que apoya el proceso de llenado de ambas presas pueda iniciarse en los primeros meses de próximo año.



El presidente insular ha dicho que desconoce de donde sale una información que afirma que el Gobierno ha atrasado el proyecto a 2020, aunque supone que sea "de algo concreto que ha respondido el Ministerio, pero a nosotros nos apuntan que se siguen los plazos".



Morales ha insistido en que continúa el proceso de una central hidroeólica que "no respondía a las demandas de Gran Canaria y hubo que cambiar todo el proyecto", y ha recordado que "primero la concesión estaba hecha para Endesa", que luego "se cambian las normas", y que finalmente "Red Eléctrica recibe la propuesta de realización y administración" de esta central.



Desde ese momento, ha añadido Morales, "hay que transformar el proyecto para que la desaladora sea la auténtica pila de almacenamiento de las renovables y permita una penetración de un 70% de las renovables en Gran Canaria".



Estas modificaciones "ya están hechas y se está ahora en el proceso de aprobación de los estudios de impacto medioambiental", ha explicado.



En sentido estricto, ha recalcado el dirigente de Nueva Canarias, "ya se están empezando las obras, ya que se están haciendo los estudios geotécnicos y no se hacen estos estudios para una obra que no se esté realizando".

El gas ciudad es una "barbaridad"

Morales ha celebrado el rechazo al gas ciudad del Comité Regional del PSOE canario, reunido en Santa Cruz de Tenerife, y lo ha calificado como una "barbaridad" porque costaría de 3.000 a 5.000 euros "readaptar un hogar al aire propanado".



En este sentido, Morales ha recalcado que ha escuchado en la sede del Parlamento a un experto decir lo que "nosotros -el grupo de Gobierno del Cabildo- llevamos diciendo mucho tiempo", también otras organizaciones "como este fin de semana la federación empresarial canaria, que ha mostrado su rechazo" a la implantación del gas.



"Los tribunales lo han suspendido y espero que también lo haga la ciudadanía", ha añadido el dirigente de Nueva Canarias



Entre los argumentos que sostiene Antonio Morales, ha recalcado que "en Adeje, que tiene todas las canalizaciones, no hay no un solo cliente, nadie ha pedido engancharse a esta red", ya que "supone un coste de entre 3.000 y 5.000 euros para readaptar un hogar al aire propanado".



"Es una barbaridad volver al siglo pasado, el futuro son las renovables, no volver atrás a un sistema caduco, abrir todas las aceras, edificios y casas para obligarnos a volver a las cocinas de gas", ha apostillado.



El presidente del Cabildo ha insistido en que "hace 20 años hubiésemos pensado que era necesario el gas para apoyar la generación de energía limpia en esta tierra, pero hoy es un despropósito".