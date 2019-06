Las dos universidades públicas canarias certifican un nivel de aprobados en la EBAU superior al 94%

Los resultados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de junio de 2019 arrojan una tasa de aprobados del 94,26%, correspondiente a 4.006 estudiantes aptos sobre un total de 4.280 inscritos, 244 suspensos y 30 no presentados. En la convocatoria de junio de 2018 se obtuvo exactamente el mismo porcentaje, 94,26%, si bien en aquel caso correspondían a una cifra de 3.944 aprobados sobre 4.231 matriculadas.

Por modalidades, en la de Artes se registraron 174 personas, de las cuales aprobaron 156, que supone un 94,55%, suspendieron 9 y dejaron de presentarse 9. En Ciencias hubo 2.385 inscritos, con 2.291 aprobados (96,38%), 86 suspensos y 8 no presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales, se matricularon 1.158, de los cuales aprobaron 1.033 (89,67%), suspendieron 119 y dejaron de acudir a las pruebas 6. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades, hubo 563 inscritos, de los cuales aprobaron 526 (94,60%), suspendieron 30 y no se presentaron 7.

Expresados los resultados por islas, en Tenerife el porcentaje de aprobados fue del 94,15% sobre el total de 3.603 presentados, con 224 suspensos y 29 no presentados. En La Palma, de 326 inscritos aprobaron 312 (95,71%), no lo hicieron 14 y nadie dejó de presentarse. En La Gomera, de 66 inscritos aprobaron 65 (98,48%) y suspendió 1. Y en El Hierro, de 32 registrados superaron la prueba 26 (93,87%), 5 no lo consiguieron y 1 no se presentó.

Estos resultados se refieren a la modalidad general de la prueba, puesto que la fase de opción, de carácter voluntario, no permite ofrecer valores promedios al no realizar todo el alumnado los exámenes y, además, existir varias opciones disponibles.

Los días 14, 17 y hasta las 12.00 horas del 18 de junio será posible presentar a la reclamación o a la doble corrección.

La nota resultante de ambos procesos será publicada el 21 de junio, pero conviene que recordar que ambas opciones son excluyentes, es decir, que solo se podrá acceder a una de las dos. Habrá una segunda convocatoria de la EBAU en julio, concretamente entre los días 3 y 5, que se desarrollará en los mismos escenarios que la prueba de junio.

Aprobados en la ULPGC

El 95,48 por ciento de los alumnos presentados a la prueba Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) han superado la prueba en la convocatoria del mes de junio, según informa este jueves la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).



En la convocatoria de junio 2019 de las pruebas de EBAU en la ULPGC han resultado aptos 356 de los 371 alumnos presentados en Fuerteventura (95,96 %); 587 de los 617 examinados (95,14 %); 1.987 de los 2.069 de Las Palmas (96,04 %), 402 de los 426 de la sede Norte de Gran Canaria (94,37 %), 719 de los 749 del Sir (95,99 %); y 401 de los 431 de Telde (93,04 %).



La ULPGC ha remitido al correo electrónico facilitado por cada estudiante la nota de la prueba y a partir de las 10.00 horas queda habilitada la herramienta para visualizarla y presentar la reclamación, si procede.



El plazo de reclamaciones se extiende del 14 al 18 de junio (hasta las 12.00 horas) y el trámite se realizará vía telemática, a través de la aplicación de consulta de notas en línea.



Las calificaciones definitivas se publicarán este 21 de junio de 2019.



La ULPGC recuerda que en la convocatoria de junio de 2018 el 95,5 % de los estudiantes que se presentaron superaron las pruebas de la EBAU.



Las mejores notas de acceso a la universidad obtenidas por estudiantes que han realizado la EBAU en la ULPGC, con un 10 en las cuatro asignaturas de la fase general (Lengua Española, Inglés, Historia de España y Matemáticas II/Latín), han correspondido a tres alumnos.



Youhuang Yang, del IES Támara, ha logrado el 10 en las cuatro asignaturas de la fase general y, además, cuenta con otro 10 en su expediente de Bachillerato, y su deseo es estudiar física.



Por su parte, Yeiko Suárez, del IES los Tarajales, también ha obtenido el 10 en las cuatro asignaturas de la fase general, tiene un expediente de 9,89 en Bachillerato y estudiará Medicina en la ULPGC.



Auxi Rodríguez, del IES Profesor Juan Pulido Castro, ha alcanzado el 10 en las asignaturas de la fase general, presenta con un expediente de 9,89 y estudiará el doble grado de Traducción e Interpretación en la ULPGC.



También sobresalieron las notas de Carla María Fernández (Colegio Hispano Inglés, con 10 en tres asignaturas, 9,9 en Matemáticas II y 10 en el expediente de Bachillerato), Alberto Rivero (IES Politécnico, 10 en tres asignaturas salvo Matemáticas II con 9,8 y expediente 10) y María Santana (Atlantic School Garoé, 10 en tres asignaturas, 9,6 en Inglés y expediente 10), quienes van a estudiar Biotecnología, Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Química, respectivamente



Estos estudiantes y sus familias fueron recibidos por el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio Ramos Gordillo, y el director de Acceso, Nicanor Guerra, a quienes felicitaron por sus notas y animaron a continuar con el mismo empuje su formación universitaria.



Ramos Gordillo les indicó que son "los mejores embajadores para demostrar que un estudiante es bueno en base al esfuerzo y la dedicación y lo van a hacer donde continúen sus estudios universitarios".