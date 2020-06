El vicepresidente de Canarias dice que "Europa va por la dirección adecuada", pero augura que "la recuperación no va a ser sencilla"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha recibido como una "buena noticia" que el Banco Central Europeo haya decidido este jueves aumentar el volumen de las compras de deuda de emergencia frente a la pandemia de COVID-19 en 600.000 millones de euros, aunque matiza que la recuperación para salir de la crisis económica y social que afecta al Archipiélago "no va a ser sencilla".

En una entrevista en Radio Marca Tenerife, Rodríguez reitera que esta crisis es "la peor después de la Segunda Guerra Mundial" y "afecta a todos los sectores y países". Pero, a diferencia de la de 2008, estima que "las cosas se están afrontando de otra manera, Europa va por la dirección adecuada, ya que no se está apostando por los recortes" y "la compra de deuda pública evita aquel recuerdo de la prima de riesgo".

"En la anterior crisis se suprimieron 4.000 empleos en Sanidad. Es muy importante no recortar los servicios públicos", ha dicho Román, a pesar de que vaticina una pérdida de 20 puntos del PIB regional. "No hay soluciones mágicas para paliar esta situación. Nos vemos obligados a pedirle ayuda a Europa, que no será inmediata, y el endeudamiento", ha afirmado.

En este sentido, también ha reconocido que "es clave recuperar el turismo" y para ello "son fundamentales los test en origen" porque si se evita el miedo en los desplazamientos "será todo más fácil". Sin embargo, "el problema es que son caros, aunque han bajado de precio, y su logística es complicada"; pero, en cualquier caso, es "más barato comprar pruebas que pagar ERTE".

Al respecto, Rodríguez considera "una de las grandes medidas del Gobierno de España la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo" porque "no se pueden acabar el 30 de junio, ya que habría miles de parados más", si bien remarca que "aún se están negociando". Al igual que el Ingreso Mínimo Vital, al que ha destacado como "la cuarta pata del estado del bienestar".

El también líder de Nueva Canarias desveló que fue el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tras la abstención de la formación nacionalista de la quinta prórroga del estado de alarma y de cara a prestar su apoyo a la última, quien llamó a la formación "porque notaba distanciamiento por nuestra parte y fue una conversación necesaria y productiva". "Si hubiéramos hecho lo mismo que Ana Oramas (diputada de Coalición Canaria) ahora mismo Sánchez no sería presidente", ha añadido.

En la entrevista, Rodríguez también se ha pronunciado sobre la vuelta del fútbol y la posibilidad de que se celebren partidos con público: "Me gustaría que fuera incorporándose poco a poco porque transmitiría buena imagen y seguridad. Sanidad lo está estudiando y veremos. Ángel Víctor Torres tiene la última palabra, pero hay que ser rigurosos".



Sobre el presidente del Ejecutivo regional, Rodríguez ha destacado su papel "constructivo y dialogante" que "ha posibilitado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias", algo que "sería deseable también el ámbito nacional".