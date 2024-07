Cinco nuevos restaurantes y una coctelería muy especial abren sus puertas este verano en Canarias.

En este último Juernes de Por Fogones del mes de julio ya que aprovecharemos estas dos semanas para desconectar un poquito, quiero recomendarles unas propuestas interesantes de reciente apertura y que están destacando tanto en Gran Canaria como en Tenerife, buenas pistas para probar algo nuevo en este descanso estival.Yo ya estoy buscando hueco en cada una de ellas.

Comenzamos por Santa Cruz de Tenerife, donde la chef herreña Icíar Pérez, que comandó la cocina de Poemas by Hermanos Padrón desde su apertura hasta hace unos pocos meses, ha encendido los fogones junto a su pareja personal y profesional Juan Carlos Pérez en Moral y que ya está llamando la atención de todos los amantes de la gastronomía.

Ubicado en pleno corazón de la capital chicharrera en una casa que data del siglo XIX y que ha sido acondicionada como un restaurante que albergará capacidad para unos 20 comensales, la cocina de Icíar y Juan Carlos deleitará por su finura, elegancia y potencia a los que se decidan apostar por ellos.

Su Instagram es @moralrestaurante y les aseguro que van a dar mucho que hablar, así que aprovechen para ir cuanto antes y poder decir eso de que “yo estuve allí antes desde que lo abrieron”.

Saltamos a Gran Canaria, concretamente nos vamos a la zona del sureste, en Casa Pastores, donde ha visto la luz recientemente el Restaurante Sábor. De la mano de jóvenes formados en el Restaurante La Aquarela bajo la tutela de Germán Ortega en cocina y Nikola Ivicic en sala, todo lo que me llega de ellos es de un aplomo apabullante para un local de reciente apertura.

Estoy deseando ir a probar esta propuesta en el mismo local donde antiguamente estaba ubicado El Estragón porque su carta, concisa y llevada con mimo, tiene platos que solo leerlos ya te hacen desear probarlos como son el tomate en texturas con queso de Media Flor, los raviolis de camarón soldado, el arroz meloso de carabinero o el cochinillo crujiente.

De cara a leer su carta y reservar mesa, en el Instagram @saborgrancanaria lo tienen todo.

Una de las aperturas más deseadas y esperadas de la capital por los aficionados a la gastronomía ha sido la de Hikari Japanese Roots, donde el grancanario David Rivero, quizás el mejor sushiman de la isla, tras varios meses de retraso ha podido abrir su soñado local del que no conozco ninguno igual en toda Gran Canaria y me atrevería a decir que en toda Canarias.

Una barra única para 8 comensales donde el chef cocinará cara a ellos y se producirá ese momento que solamente han vivido esos afortunados que viajen al país nipón o a algunos de los exclusivos restaurantes como estos, todos con Estrella Michelin, que encontramos en la Península. La expectación es tal que ya tienen llenos casi todos los servicios entre julio y agosto teniendo en cuenta que solamente están abriendo de noche.

Para estar informados de todo paséense por su Instagram, @hikarijapaneseroots.

Todos en España decimos que sí a una buena tortilla, en Gran Canaria tenemos decenas de locales para disfrutar nuestra favorita a los que ahora se ha sumado La Tortilla Boba en la capital grancanaria.

Su nombre lo dice todo y es que de tontos no tienen nada, ellos saben que el gran secreto para la mejor tortilla radica en la calidad de sus huevos, de ahí que su obsesión sea el mejor origen de la materia prima. Con otros platos para disfrutar pueden ver toda su carta y horarios en el Instagram @latortillaboba.

Entre tanta apertura no podría faltar una hamburguesería, y la última en llegar a la capital te lleva desde Las Canteras al cielo con su propuesta concreta y al pie con cinco hamburguesas tipo smash diferentes y pocos acompañamientos, porque ya saben que eso de menos es más es algo que escasea en el mundo de las hamburgueserías.

Ubicados en la calle Secretario Padilla y con toda la información disponible en el Instagram @benditahamburguesa.es, ya solo toca pecar e ir al cielo a comprobar.

Y para terminar esta ruta nada mejor que con un cocktail de la mano de uno de las mejores cocteleras que tiene la isla de Gran Canaria, Rohit Shrestha, del que ya conocemos su maestría en El Bento Japonés y que junto a Teresa han abierto este local con el que llevan soñando mucho tiempo.

Deseando estoy ponerme en manos de la única persona que ha sido capaz de elaborarme un cocktail con whisky (bebida que aborrezco) y que no solo me lo bebiera, sino que me gustara.

La información de este local, primer cocktail bar japonés en Canarias, la pueden encontrar en su Instagram, @mizuclubcanarias.

Y aquí me despido durante las próximas dos semanas, nos leeremos a principios de agosto en este mismo espacio, aprovechen los que tengan vacaciones para disfrutar de nuestra gastronomía y si les apetece seguirnos en Instagram, X (Twitter), TikTok o en el canal de WhatsApp, pueden buscarme por el nick @javiers_gastro.