Unas 300 personas se contagian de VIH al año en Canarias

Canarias registra anualmente entre 250 y 300 infecciones de VIH, según los datos epidemiológicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional dados a conocer con motivo del Día Mundial del Sida, que como cada año se conmemora el 1 de diciembre.

Este año, se celebra bajo el lema Solidaridad mundial, responsabilidad compartida, que busca sensibilizar y evitar el estigma de la enfermedad, así como dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH, según informó el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En el año 2018 fueron diagnosticadas y notificadas 272 nuevas infecciones por VIH con una tasa de 12,78 por 100.000 habitantes.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que impulsará el diagnóstico del VIH desde los propios servicios de Urgencias hospitalarios. Esta acción se enmarca en una estrategia de la Sociedad Canaria de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES-Canarias), GESIDA y la Sociedad Canaria de Enfermedades Infecciosas y tiene como objetivo el incremento de los diagnósticos precoces de la infección por VIH a través de un sistema de automatización de alertas diagnósticas.

En este sentido, indican que se podrá acceder al diagnóstico de personas que por su perfil no son usuarios frecuentes de los servicios sanitarios, tales como las personas jóvenes, inmigrantes o población de edad avanzada sin sospecha de VIH que desconocen, no pueden o no desean realizar el cribado en su centro de Atención Primaria.

De este modo, el estudio de las sociedades científicas prevé que los servicios de Urgencias de Canarias podrían diagnosticar de forma precoz entre 40 y 180 nuevos casos al año.

Por último, consideran que para acabar con las pandemias del VIH y de la COVID-19, coincidentes en el tiempo, es "clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar las respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectiva de género", ya que apuntan que las personas con infección por VIH continúan expuestas a situaciones de discriminación.

En relación a ello, recuerdan que "besar, comprender, amar, disfrutar, tocar, y convivir no transmiten el VIH".