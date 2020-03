Abocados a ERTES y vacaciones anticipadas: una economía muy ligada al turismo se resiente en Canarias por el coronavirus

Trabajadores, empresarios y sindicatos de Canarias ven con incertidumbre la evolución del coronavirus y las consecuencias económicas inminentes que está teniendo en el Archipiélago, donde el turismo es la principal fuente de inyección económica. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, están organizando estos días a sus comités de empresa para valorar la situación y se mantienen a la espera del paquete de medidas del Gobierno. Ambos constatan que el turismo y la hostelería son los sectores más afectados y apuestan por garantizar que cuando la situación vuelva a la normalidad se contrate de nuevo a las personas que están en situación de eventualidad. En el caso de las empresas más perjudicadas, abogan por tramitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) y por que se anticipen las vacaciones en los casos en los que sea posible “para ganar tiempo”.

Borja Suárez, secretario de Acción Sindical de CCOO, señala que lo que más preocupa no son las “cancelaciones masivas”, sino la falta de venta de paquetes de vacaciones. Según explica, hay hoteles en Canarias que ya han avanzado que se ven abocados al cierre. “Ayer tuvimos una reunión con una gran cadena que nos comentaba que mínimo seis hoteles iban a cerrar y otra cadena que va a hacer un ERTE parcial”, subraya. El panorama del cierre de bares y restaurantes que se está produciendo ya en algunas comunidades autónomas tampoco pinta un panorama muy alentador para el empleo, recuerda.

“Queremos que se garantice que todo se haga lo más correcto posible para que cuando se vuelva a la normalidad se recojan los frutos”, aclara Estefanía Santos, secretaria de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Insiste en que hay que recalcar que se trata de una situación temporal y que se debe concienciar de que no se cancelen las reservas en hoteles, sino que se aplacen. Mientras tanto, el sindicato subraya que estará reunido durante todo este fin de semana analizando los diferentes casos y aportando soluciones para tratar de contener todos los puestos de trabajo que se puedan, garantizando que se respetan al máximo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La portavoz sindical recuerda que la suspensión de clases también afecta a otros sectores en los que no pueden acogerse a reducciones de horarios para cuidar de los menores a cargo. Así mismo, subraya que apoya las ayudas a las empresas para que se mantengan los puestos de trabajo.

Uno de los colectivos más afectados es el de Las Kellys. Su portavoz en Lanzarote, Myriam Barros, recuerda que muchas de estas mujeres son madres solteras y el pilar económico de su familia y en muchos casos estas mujeres trabajan con contratos a tiempo parcial. Una de las propuestas que realiza es la de que en los hoteles se facilite la transición de contratos indefinidos a fijos discontinuos hasta que la situación vuelva a la normalidad porque “creemos que es la mejor solución, ya que no sabemos cuánto puede durar esto, puede ser un mes o dos, pero es la única manera de mantener los puestos de trabajo”. Estas últimas semanas explica que las camareras de piso están trabajando a destajo ya que la limpieza es mucho más exhaustiva. “Estamos además con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo”, insiste.

Sobre esta medida que se plantea sobre cambios en los contratos, CCOO considera que no es la más idónea ya que aún no se conoce cuánto va a durar esta situación. “No podemos poner parches a situaciones que no sabemos qué alcance van a tener”, apunta Borja Suárez.

El turismo es uno de los asuntos que más preocupación está generando en el Gobierno de Canarias. En la rueda de prensa de este miércoles por la noche, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, destacó que trasladará al Estado "las singularidades" de un territorio que depende del turismo, "un sector que está siendo vulnerable a esta situación", con medidas que ayuden a "preservar al máximo los puestos de trabajo", como las propuestas que le han trasladado la confederación de empresarios, agentes sociales o patronales hoteleras.

"Expedientes Reguladores Temporales de Empleo, que es una fórmula para evitar la pérdida de trabajo, también de reducción horaria con inyección pública o solicitar a través de modificación legislativa que tengamos más plazo para la reserva de inversiones de Canarias y que se puedan hacer con más tiempo", son algunas de las medidas que remarcó Torres.

Más cancelaciones que reservas

Las patronales hoteleras y de viajes aún no se atreven a establecer cifras o datos sobre las consecuencias del coronavirus en el sector turístico de Canarias, que aporta más del 30% al PIB del Archipiélago y genera el 40% del trabajo, pero sí reconocen que se están produciendo importantes cancelaciones de reservas en el Archipiélago. Según datos de Aena, el tráfico de pasajeros ha caído un 14% en España durante la primera semana de marzo por este motivo, aunque la empresa pública aún no ha ofrecido datos concretos sobre los aeropuertos de Canarias en este periodo.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, está en contra de los despidos a los trabajadores indefinidos del sector turístico para abordar “esta crisis pasajera”, pero sí aboga por la aplicación de ERTES “por fuerza mayor si las reservan llegan a cero” como medida principal.

Mañaricúa explica que esta fórmula suspende los contratos de los empleados del sector turístico, pero siguen cobrando un porcentaje de su salario por parte del Estado y la empresa le sigue abonando su cotización en la seguridad social. “Es la mejor manera de proteger a los trabajadores” ante el escenario actual, donde “hay más cancelaciones que reservas” en Canarias. Y la ocupación se encuentra aproximadamente al 70% en la provincia de Las Palmas, que bajará a un 50% en abril. “Pero esto cambia minuto a minuto”, porque si Reino Unido, Alemania o Francia decidieran que no se pueda viajar a España “caerían todas”.

Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y también de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha pedido al Gobierno central en un comunicado “proteger a las grandes empresas” porque a su juicio “son las que deberán hacer frente a mayores problemas en materia de financiación y empleo”.

En este sentido, ha reclamado al Estado que reduzca “los trámites administrativos para la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas por causas objetivas”, así como agilizar la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. La patronal nacional también ha pedido “facilitar” el descuelgue de convenios colectivos “por circunstancias excepcionales” o el establecimiento de bonificaciones al mantenimiento del empleo de las cotizaciones de los trabajadores fijos discontinuos.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, asegura que “las cancelaciones han sido brutales” y la “situación es bastante fuerte y delicada” porque se está produciendo “un cese masivo” de reservas.

Para afrontar esta situación, la patronal de las agencias de viajes ha pedido flexibilidad al Estado para “congelar la relación laboral”, pues los trabajadores representan el 80% de los costes que tiene una empresa de este ámbito. Para ello, aboga por diferentes herramientas como ERTES, suspensión de contratos, ayudas directas “y cualquier normativa que nos permita tomar medidas excepcionales en una crisis excepcional”.