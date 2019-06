Alberto Chicote deja en evidencia la mala gestión de la Consejería de Sanidad de Canarias sobre los comedores escolares

El programa de La Sexta presentado por el prestigioso cocinero Alberto Chicote, ¿Te lo vas a comer?, ha dejado en evidencia la mala gestión del Gobierno de Canarias sobre los comedores escolares de los colegios públicos del Archipiélago. Un total de 42 centros, atendidos por la empresa de catering Naranjo y Enríquez, ofrecen al alumnado fritos más de dos veces por semana y exceso de salsas, incumpliendo así los criterios nutricionales que marca la Consejería de Sanidad.

Chicote se desplazó hasta Las Mesas, en Las Palmas de Gran Canaria, para hablar con el catering. Sin embargo, la empresa no quiso hablar con él y el presentador recibió un grave insulto por parte de uno de los trabajadores que se encontraba cerca del lugar. Así, la visita acabó con una intervención policial en la que los agentes actuaron de mediadores e informaron al cocinero de que la entidad no quería hacer declaraciones.

Lo mejor de todo es QUE FUERON ELLOS QUIENES LLAMARON A LA POLICIA PARA QUE ME FUESE DE ALLÍ!!!, de la calle.https://t.co/INrMjPVrfL — Alberto Chicote (@albertochicote) June 6, 2019

Posteriormente, el presentador se entrevistó con varios miembros de la Consejería de Sanidad, entre ellos, Francisco Martín, jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Canarias. "El coordinador del comedor y de la alimentación es un profesor, tiene información suficiente y se encarga de ver que los menús están equilibrados", afirmó Martín.

Sin embargo, el presentador presentó los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria que insisten en que: "Todos los menús servidos en los comedores escolares serán siempre supervisados por profesionales sanitarios con formación acreditada y específica en nutrición humana y dietética. Las Autoridades Sanitarias de cada comunidad autónoma velarán para que se cumplan los criterios nutricionales establecidos en este documento sobre la variedad y frecuencia de los alimentos en los menús escolares".

En la misma reunión, la técnica de Promoción de la Salud del Gobierno de Canarias, Catalina Santana, especifica a Chicote cuáles son las recomendaciones que deben seguir los comedores escolares. Pescado dos veces en semana, carnes, legumbres... Pero, según las conclusiones sacadas por el presentador durante la grabación de su programa, en Canarias no se cumplen estos criterios "ni de lejos".

En un segundo intento por hablar con la empresa Naranjo y Enríquez, dos trabajadoras del catering aseguran a Chicote que los menús que ofrecen a los más de 40 colegios públicos que atienden los supervisa el nutricionista Aitor Sánchez. Sin embargo, tras una llamada del presentador, Sánchez asegura que nunca ha trabajado para ese catering ni supervisa sus menús: "Eso es completamente falso".

3) Por lo tanto la afirmación que hace la trabajadora a @albertochicote de

"Aitor Sánchez, ¿conoces a Aitor Sánchez? Él es el que nos revisa el menú. Yo hablo con él constantemente"

Es MENTIRA. pic.twitter.com/Yb2ut3fU1j — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) June 6, 2019

Alberto Chicote solicitó a los altos cargos de la Sanidad canaria acompañarles durante una inspección a un comedor escolar. Al día siguiente del encuentro, el director general de Salud Pública del Ejecutivo regional, citó al cocinero en un centro concreto, a pesar de que no fuera el que le correspondía visitar al inspector ya que había sido ya revisado con anterioridad. "Yo quería uno que aún no hubieran revisado, no uno elegido a conciencia", lamentó Chicote.

Finalizada la visita, el presentador afirmó que le sorprende "muchísimo" que en un colegio el propio director le asegure que "no hace falta que el menú lo firme ningún nutricionista" o que el hecho de publicar en Internet la dieta que se seguirá en el centro pueda ser una garantía de calidad para los padres y madres.