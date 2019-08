Canarias espera por "la versión oficial" del conflicto que afecta a Ryanair

El Gobierno canario está a la espera de recibir, por parte de Ryanair, la "versión oficial" del conflicto laboral que afecta a la empresa y que podría conllevar el despido de 200 trabajadores en las Islas y la pérdida de 200.000 plazas aéreas por el cierre de sus bases en la región.



Así lo ha manifestado este martes la consejera canaria de Turismo, Yaiza Castilla, quien ha afirmado que si el Grupo Popular lo "pide formalmente", comparecerá en el Parlamento regional para explicar qué estrategia va a seguir el Ejecutivo regional para paliar el impacto que supondrá para la conectividad aérea del archipiélago que se dejen de comercializar 200.000 plazas con las Islas.



Preguntada por la relación que puede tener la marcha de Ryanair de Canarias con el descuento del 75% que se aplica a los residentes en las Islas en sus desplazamientos a la Península, Castilla ha estimado que el cierre de las bases isleñas de esta aerolínea "no necesariamente" está condicionado por este factor.



A juicio de Castilla, "puede haber otras estrategias detrás", si bien ha optado por esperar a conocer una "comunicación oficial" por parte de Ryanair, ya que, hasta el momento, no la ha ofrecido al Gobierno canario.



"Tenemos esas ideas por parte de los trabajadores, pero vamos a esperar a que nos lo expliquen formalmente -desde Ryanair- para saber qué es exactamente lo que le ha llevado a esta situación , ha aseverado.



Tras presentar un simulador extremo de carreras único en Canarias en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Castilla ha asegurado a los periodistas que el Gobierno canario no prevé ofrecer "compensaciones" a Ryanair para evitar que abandone el archipiélago, si bien ha dicho que "la estrategia para encauzar la situación está abierta".



"Vamos a intentar que se cumpla con la legalidad en el correspondiente ERE" que, previsiblemente, puede afectar a los trabajadores contratados por la aerolínea en las Islas.



En cualquier caso, la consejera ha informado de que el Ejecutivo regional estudia la posibilidad de que otras compañías aéreas cubran las rutas que dejará de operar Ryanair con las Islas.