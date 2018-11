El Ejecutivo regional adelanta que el borrador de la nueva ley de identidad de género estará listo el 29 de noviembre

El consejero de Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, adelantó este viernes que es posible que en la actual legislatura se apruebe una nueva ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Barragán, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, compareció en comisión parlamentaria a petición de Podemos para hablar del desarrollo de la ley actual, y manifestó que la previsión es presentar el 29 de noviembre próximo el borrador definitivo del texto que se elabora junto a los colectivos sociales.

Y explicó que si el texto llega al Parlamento regional de manera consensuada es "más fácil" que los diputados se pongan de acuerdo, con lo que "incluso" se podría tener un nuevo texto legislativo durante la actual legislatura.

Durante la comparecencia desde diversos grupos parlamentarios se criticó que el problema es que el gobierno regional no desarrolló la ley aprobada en octubre de 2014.

El consejero replicó que poco después de aprobarse la ley se entró en un proceso electoral y nada más comenzar la actual legislatura, en 2015, desde los colectivos afectados se planteó que algunos aspectos de ese texto legal no deberían desarrollarse porque ya estaban obsoletos.

José Miguel Barragán destacó que cada vez se reconocen más los derechos de las personas trans y por eso se han planteado elaborar una nueva ley, por lo que se ha elaborado un borrador que ha sido presentado a los colectivos y que está en fase de revisión por parte del ejecutivo regional.

Aún así, la diputada de Podemos María del Río criticó que el problema es que el gobierno canario no ha cumplido la ley aprobada en 2014 y recordó que no fue pionera, pues unos meses antes se aprobó un texto en Andalucía en el que no se hace referencia a que la transexualidad es una patología.

Del Río comentó que todavía hay quien cree que una mujer trans es una "maricona con mucha pluma", cuando, subrayó, las hay de todo tipo de orientación sexual, y agregó que los hombres transexuales sufren menos discriminación porque no dejan de ser varones. La diputada de la formación morada mostró su preocupación porque la actual ley no se ha desarrollado en materias como sanidad y empleo, y si bien reconoció que ha sido un avance el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya quitado la transexualidad de la cartera de enfermedades la ha dejado en una situación "un poco ambigua porque se habla de incongruencia de género".

Por su parte, la diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza indicó que si bien se han hecho avances como un protocolo en materia de educación, no ha sucedido lo mismo en sanidad y empleo, y añadió que si bien se dio un paso con la aprobación de la ley en 2014 de poco sirve si no se desarrolla. Mendoza criticó que todavía se pidan informes psicológicos y consideró que lo más grave es que desde los poderes públicos todavía se ponen trabas al desarrollo de las personas transexuales.

En el debate, la diputada de Nueva Canarias Esther González criticó que la ley de 2014 no se desarrolló reglamentariamente y opinó que es urgente que el gobierno canario actúe para despatologizar la transexualidad y para garantizar que haya una discriminación positiva.

También se refirió Esther González a que es necesario hacer un esfuerzo para que en los medios de comunicación no se hable con estereotipos.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón recordó que la ley está en vigor y en su artículo 1 de habla de garantizar el derecho a que las personas transexuales a recibir de las administraciones públicas una atención adecuada y preguntó si se han hecho programas de capacitación y campañas de sensibilización. Asimismo Reverón preguntó por las acciones realizadas en los medios públicos en favor de la no discriminación, como se establece en la actual ley.

La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez aseguró que para su partido son una prioridad los derechos de las personas trans y aseguró que no se trata solo de aprobar una nueva ley pues si se aplica la actual se pueden hacer muchas cuestiones. Ventura del Carmen Rodríguez planteó al gobierno regional que trabaje con la ley actual y siga trabajando con los colectivo para disponer de un nuevo texto legal.

Por último, la diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato destacó que en 2014 era la ley más avanzada de España y "no fue una ley de los políticos, sino de los colectivos", y reconoció que deben cambiarse cuestiones de ese texto para que la transexualidad no sea tratada como una patología. Socorro Beato apostó por el consenso entre los políticos y con los colectivos.