El Gobierno canario activa los mecanismos sanitarios y de seguridad de la fase 1 en El Hierro, La Gomera y La Graciosa

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que se han coordinado los mecanismos sanitarios y de seguridad en La Gomera, El Hierro y La Graciosa de cara al inicio este lunes de la fase 1 del plan de desescalada del Ejecutivo central y, para ello, se han mantenido reuniones con los cabildos de las respectivas islas.



En una comparecencia informativa tras la conferencia de presidentes autonómicos, Torres ha añadido que se han arbitrado los mecanismos necesarios para cumplir con los parámetros exigidos -publicados este domingo en el Boletín Oficial del Estado- y que el desconfinamiento en el Archipiélago sea "un éxito”.

Las tres islas canarias, junto a Formentera, se adelantan al resto del Estado y desde este 4 sus habitantes podrán celebrar reuniones sociales con un máximo de 10 personas en domicilios privados o al aire libre. También en las terrazas de los bares, que pueden abrir al 50% de su capacidad siempre y cuando se desinfecten las mesas entre un cliente y otro y se impida la utilización de cartas de uso común ni servilleteros. En ambos casos, estas actividades se deben realizar manteniendo la distancia de seguridad correspondiente (dos metros) y las medidas de higiene y seguridad.

Además, relata que realizará todas las funciones en solitario, desde atender las mesas, hacer la comisa, servirla a limpiar o cobrar, porque “de momento”, le es “imposible” contar con su personal habitual. Todo ello, asumiendo las normas de higiene, seguridad y distancia social, añade.

El empresario Inocencio Padrón, propietario del bar restaurante Don-Din, en el municipio de La Frontera Efe / Gelmert Finol

El empresario herreño afirma que son muchos los establecimientos de su sector en la Isla que este lunes no abrirán sus puertas, “unos por que no tienen terraza y otros por que aun teniéndola, debido al porcentaje (de aforo), el número de personas que podrían atender es tan mínimo que no tiene sentido ni intentarlo”.

En esta fase, también está permitida la apertura al 30% de establecimientos y locales comerciales cerrados durante el estado de alarma, exceptuando aquellos con una superficie mayor de 400 metros cuadrados o tengan carácter de centro comercial, garantizando la distancia mínima de seguridad. La orden también establece que estos espacios deben tener un horario de atención con servicio prioritario a mayores de 65 año y desarrolla una serie de exigencias para cumplir con la higiene, como la obligación de llevar a cabo dos limpiezas y desinfecciones al día, detallando los materiales a utilizar, o las medidas de prevención para los trabajadores o los clientes.

Deepak Loungani, uno de los empresarios de la calle comercial de pueblo de Tigaday, en La Frontera (El Hierro), que regenta una tienda en la que vende desde alimentación y cosmética a souvenirs, por lo que ha permanecido abierta durante el estado de alarma. Por ello, en declaraciones a Efe, espera que esta medida "traiga consigo una afluencia más normal de público a los establecimientos”. porque durante este tiempo no ha sido económicamente viable.

El empresario herreño Deepak Loungani Efe / Gelmert Finol

El comerciante cree que con la puesta en marcha de la fase 1 de desescalada será positivo para algunos sectores de la economía en general de la Isla, y en particular para la zona comercial donde se ubica, aunque reconoce que existe incertidumbre por las nuevas restricciones de aforo en los establecimientos y las normas sanitarias que tendrán que afrontar en esta nueva etapa.

Además de estas medidas, también se permitirá a partir de este lunes el uso compartido de vehículos privados a un máximos de dos personas (el conductor y un ocupante que deberá ir en la parte trasera), una limitación de la que están exentos los ocupantes de una misma vivienda.

Asimismo, la orden autoriza la asistencia a lugares de culto, siempre que no se supere un tercio de su aforo, o los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un máximo de 15 personas al aire libre y diez, en espacios cerrados; para las comitivas de enterramiento o despedida, establece el límite de 15 personas.

Aunque algunos municipios procedieron a abrir mercadillos ante las peticiones de agricultores con dificultades para dar salida a su producción, en esta fase queda totalmente permitida su apertura con condiciones de distanciamiento entre puestos y delimitación del mercado ambulante para correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Además, se debe establecer una limitación inicial al 25% de los puestos habituales y una afluencia máxima de la tercera parte del aforo.

Torres abre la posibilidad a que la fase 1 se adelante en otras islas

El presidente del Ejecutivo regional confía en que el próximo 11 de mayo todas las islas puedan estar en la fase 1 del plan de desescalada, aunque no descarta que haya algún adelantado.



En cualquier caso, Torres ha indicado que la voluntad es que dentro de ocho días las otro cinco islas estén en la fase 1 y ha afirmado que en estos momentos esa posibilidad "es real" porque cada día las cosas van mejor en cuanto al control de la pandemia, como lo demuestran datos como que sólo haya habido nueve casos positivos en la última jornada, ningún fallecido, y ya se ha hecho más de 3.000 test.



Sin embargo, salvo las cuatro islas citadas, el resto del territorio español empieza este lunes la fase cero, de preparación hacia la denominada nueva normalidad, en la que se añaden a las medidas de alivio ya aplicadas.

Así, además de las salidas de niños, la práctica deportiva individual, los paseos de adultos o el acceso a los huertos, a partir de este lunes se permitirá la apertura de peluquerías -con cita previa, equipos de protección y distancias de seguridad- y de pequeños comercios o de restaurantes que vendan comida para llevar, que deben gestionar los pedidos por teléfono o por internet).



También los deportistas profesionales podrán hacer entrenamientos individuales al aire libre y dentro de su provincia o se abrirán los archivos; que prestarán sus servicios preferentemente por vía telemática y, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial de hasta diez documentos.



En esta fase será obligatorio el uso de mascarilla en transporte público y recomendable en todo tipo de actividades fuera del hogar.