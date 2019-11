Gran Canaria rinde homenaje a 24 personas que impulsaron el Día del Árbol hace 50 años

El Cabildo y el Grupo Montañero Gran Canaria festejaron este sábado el 50º aniversario de la primera celebración del Día del Árbol con un homenaje a 24 de sus impulsores y con la plantación en Artenara de 500 ejemplares de fayas, acebiños, madroños y castaños. Con este acto agradecieron a estos hombres y mujeres, entre 67 y 88 años, que hace medio siglo decidieron, junto a muchas otras personas del Grupo Montañero, impulsar las reforestaciones en la Isla.



Lo hicieron con mucha ilusión y con muy pocos medios, ya que la primera vez tuvieron que llevar las herramientas en un burro, recuerda uno de sus precursores, Mariano Domínguez, que al igual que sus compañeros recibió una placa en la que ha quedado grabado como recuerdo el primer cartel que anunció la actividad.



El presidente del Cabildo, Antonio Morales, fue el encargado de entregar estos reconocimientos, a la vez que elogió el trabajo que ha realizado en el último medio siglo este Grupo, presidido actualmente por Eduardo Ojeda. El primer Día del Árbol de Gran Canaria lo celebraron un 21 de diciembre de 1969 un grupo de 65 personas que plantaron 700 pinos en la montaña de Los Brezos de Artenara, un sitio próximo al que eligieron hoy para los festejos del 50 aniversario.



Desde entonces, el Grupo Montañero, decano de Canarias, celebra este día con reforestaciones. Los primeros años lo hicieron en solitario hasta que ya en la década de los ochenta el Cabildo de Gran Canaria asumió la organización, como sigue haciendo en la actualidad.



En estos cincuenta años han sido miles las personas de diferentes generaciones que han participado en estas reforestaciones, especialmente en la cumbre grancanaria. Incluso hay cifras de records, como los 6.000 voluntarios que acudieron en 1984 o las 75 guaguas que fueron alquiladas en 1988 para llevar a más de 5.000 personas. El Día del Árbol se convirtió así en un referente de la sensibilización de la sociedad y al que se sumaron instituciones y asociaciones privadas con el paso del tiempo.



Especies de monteverde, la escogida para la reforestación



El Cabildo escogió para la reforestación de este sábado especies de monteverde, que generan un denominado pinar mixto, con un sotobosque de especies húmedas como las fayas, madroños, acebiños y castaños para que, si en un futuro se repite un incendio en esta zona, puedan ayudar a frenarlo.



La montaña de Los Brezos fue uno de los espacios afectados por el fuego en agosto, antes de entrar en Tamadaba, por lo que la intención de esta plantación es diversificar la vegetación y ayudar a que se recuperen los ejemplares alcanzados por las llamas. En la plantación de 500 ejemplares participaron 280 personas, entre ellos miembros del Grupo Montañeros, de colectivos de Ben Magec y un grupo de casi 40 jóvenes de Scouts de Canarias y de las organizaciones ‘Plant for the Planet’ y ‘Fridays for Future’ para arropar a los homenajeados y demostrar que las nuevas generaciones también dan la cara para luchar contra el cambio climático.



Celebración del Día del Árbol el próximo 1 de diciembre



La Institución insular celebrará el Día del Árbol el próximo 1 de diciembre con una reforestación pública en el Barranco de Guiniguada, a la que pueden apuntarse hasta 500 voluntarios para plantar acebuches, dragos y cardones. Las inscripciones se abrirán próximamente.