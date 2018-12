El caso Katie Salmon: qué dice la prensa inglesa cuando habla sobre Canarias

Con motivo del VI Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, MMI Analytics ha realizado un estudio de contenidos centrado en las ediciones digitales de cinco periódicos de referencia en el Reino Unido en 2018. En este periodo se publicaron 227 artículos y 111 menciones a las cuentas en Twitter de estos periódicos donde se incluye alguna referencia a Canarias o sus islas.

Tenerife (172 menciones) y Lanzarote (60) son las dos islas más mencionadas, seguidas de Gran Canaria (37), Fuerteventura (16), La Gomera (12) y La Palma (8), no registrándose ninguna mención a El Hierro en ese periodo.

Las ediciones digitales analizadas son dailymail.co.uk, mirror.co.uk, independent.co.uk, thetimes.co.uk, thesun.co.uk, y sus respectivas cuentas en Twitter, desde el 1 de enero al 10 de diciembre de 2018.

MMI sirve a las entidades de promoción de los destinos como herramienta de gestión técnica a través de la escucha social y mediática, con expertos y tecnología de escucha de redes sociales y noticias digitales, para lo que cuenta con una plataforma especializada, turismo.mmi-e.com.

¿Y qué resulta viral en las publicaciones con referencia a Tenerife? No esperen un reportaje sobre el Teide. Un ejemplo de protagonista viral es Katie Salmon, que saltó a la fama en Reino Unido con la serie Love Island de 2016, y de la que Daily Mail destaca que “desfila sus amplios activos en un diminuto tanga en bikini mientras llega a la playa en Tenerife”.

O cuando “Cinco turistas se lesionan cuando el bote de recreo de Tenerife explota en llamas 'enviando a cuatro mujeres y un hombre en vacaciones de buceo a volar al mar'. Las noticias de sucesos protagonizadas por turistas británicos en Tenerife y Lanzarote nutren las referencias a las Islas.

Reportajes sobre famosos en sus vacaciones en las islas (“Jennifer Metcalfe looks incredible in holidays snaps from Tenerife”) y consejos sobre lugares que visitar ocupan también un lugar destacado, siendo dailymail.co.uk, con 143 menciones, el digital que mayor cobertura ofrece a las islas, seguido de mirror.co.uk (38) y theguardian.com (25)

MMI realiza una escucha activa de todo lo que se dice del destino desde un punto de vista de destino turístico (cómo se habla del destino y sus puntos de atracción turística, cuáles son los aspectos más destacados por los turistas, qué dicen los diferentes actores del sector turístico, qué diferencias hay entre las distintas nacionalidades.

“Qué dice la prensa inglesa cuando habla de Canarias” es un amplio informe disponible para suscriptores a través de este formulario. MMI Analytics es una empresa canaria fundada en 1992 y con proyección internacional desde 2005, con presencia en mercados de América Latina (Colombia, Panamá y El Salvador), España (Canarias y Navarra) y África. Declarada por el ICEX como “caso de éxito de internacionalización”, cada día 400 clientes y cerca de 2.000 usuarios acceden hoy a sus herramientas de análisis y seguimiento de medios de comunicación y sociales.