Las Kellys buscan apoyo para crear una mesa de negociación con las empresas

Las camareras de piso de Canarias han emprendido una ronda de encuentros con instituciones y agentes sociales con el fin de sumar apoyos para la creación de una mesa en la que puedan negociar con las empresas mejoras de sus condiciones laborales.



Las asociaciones Kellys Unión de Gran Canaria y Tenerife se han entrevistado este lunes con ese fin con el presidente del Cabildo de la primera isla, Antonio Morales (NC), tras haber recabado ya el respaldo de los sindicatos UGT, Sindicalistas de Base, Intersindical Canaria, USO, Alternativa SOC, CGT, Co.bas y SITCA.



Las kellys demandan una mesa de negociación que regule las condiciones laborales de su colectivo, que incremente en al menos un 8% las plantillas con vistas a la temporada de verano (y un 16 % a medio plazo) y que reconozca las enfermedades profesionales y las gestione a través de las mutuas y no desde la sanidad pública, así como que gestione la sobrecarga de trabajo y las prejubilaciones del personal.



Tal y como ha expresado el secretario general del SITCA, Antonio Rodríguez, "los datos son demoledores e incuestionables", ya que "actualmente con cinco millones más de turistas que en 2010 (en Canarias), hay un 20 % menos de personal".



Del mismo modo, ha indicado, "existe un grave problema de sobrecarga de trabajo" y "no es normal que de las 13.916 bajas hayan sido gestionadas por el servicio público", cuando se trata de "enfermedades profesionales, que son la causa del 90 % de las bajas que sufren las camareras de piso".



El secretario de SITCA ha insistido en la necesidad de arbitrar "prejubilaciones para personas que por edad, antigüedad o alguna patología" no pueden seguir trabajando en el sector y que estas "no salgan de las arcas públicas sino de las pólizas de las empresas o las mutuas".



Este portavoz sindical ha demandado que "se cumpla la ley" y que "las inspecciones de trabajo hagan sus deberes, porque no es posible que se hayan hecho 800 denuncias y solo se han encontrado cuatro casos, que además han sido catalogados como indicios de sobrecarga de trabajo", que es algo común.



También se dan casos de camareras de piso con problemas médicos como hernias discales o patologías cardiovasculares, ha añadido, que están obligadas a soportar la misma carga de trabajo, a pesar de que tienen "un certificado médico que pide la reducción de jornada o la descarga de tareas".



En Canarias trabajan 18.914 personas con estas funciones, que dedican a esta tarea una media de entre 8 y 10 horas con más de 20 habitaciones de hotel al día.



La representante de Kellys Unión Gran Canaria, Teresa Vega, ha recalcado que quieren que se establezcan medidas "antes del verano", para lo que están dispuestas a "hacer mucho ruido y crear conciencia", porque saben que, si no consiguen cambios ahora, "mañana" volverán a trabajar "con las mismas condiciones, jornadas maratonianas y sobrecarga".



Para Vega, "es primordial que esto se solucione antes de la llegada masiva de turistas en verano", ya que "debemos dar un servicio de calidad como destino turístico y para ello es necesario nuestro trabajo".



Además, ha añadido, "necesitamos más contratación, y de calidad, con contratos largos y no de corta duración como alternativa para, además, aligerar el paro que existe en Canarias" y de esta forma "ofrecer al turista el servicio que merece, que es el principal protagonista del motor económico del archipiélago".



La portavoz de la isla de Tenerife, Angelines Martín, ha apuntado que se reunirán "con quien sea para lograr el apoyo y el paquete de medidas" que necesitan, ya que "es un tema que incumbe a todos, al tratarse del principal sector económico de Canarias".



Según ha adelantado, ya tienen previstas reuniones en el Cabildo de Tenerife y el próximo día 30 con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.



Como ha recordado Martín, las "kellys" llevan con esta lucha "bastante tiempo", porque les "cuesta levantarse cada mañana". "Somos madres, trabajadoras, hijas... y el cansancio no es solo físico sino que es un trabajo que nos sobrecarga mentalmente", ha apuntado.



La portavoz de la asociación tinerfeña ha remarcado que las camareras de piso trabajan "mucho para que cuando el visitante llegue al hotel esté bonito y limpio", una cuestión que "es imprescindible, ya que sin la limpieza no funcionan ni los hospitales, ni los hoteles, ni los albergues".



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha escuchado las reivindicaciones de las camareras de piso, a las que ha mostrado su "apoyo y solidaridad" mediante el "reconocimiento de las demandas que plantean".



El presidente insular ha afianzado "el compromiso de la institución con el colectivo", porque el Cabildo de Gran Canaria es "sensible con sus demandas y resulta de justicia plantear opciones" como interlocutores "a los grupos empresariales con una mesa plural para plantear alternativas de futuro al colectivo".