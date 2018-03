Mogán promociona en la ITB de Berlín una playa que se ha quedado casi sin arena

Una de las playas que el Ayuntamiento de Mogán promociona en la conocida cita turística ITB de Berlín dista mucho de guardar la imagen que muestra una de las fotografías que decoran el stand del municipio grancanario. Y es que tras el temporal que ha descargado intensas lluvias en el Archipiélago, Costa Alegre se ha quedado casi sin arena.

Nueva Canarias recuerda en un comunicado que el Consistorio realizó una inversión de 8.900,00€ para la adquisición de 375 toneladas de arena para la regeneración de la susodicha playa, situada en la localidad de Arguineguín, a través de la contratación a la empresa Proyecto Dover S.L .

El partido nacionalista asegura haber requerido a la alcaldesa, Onalia Bueno, que explique el motivo por el que el Ayuntamiento asumió el coste de la regeneración del litoral, en lugar del Gobierno central, cuando esto último "hubiese sido lo lógico".

En ese sentido, denuncia que el "oscurantismo de Ciuca-Psoe en este asunto es notorio, pues la alcaldesa no sólo no ha respondido a estas dudas, sino que además no es capaz de aclarar si la intervención municipal ha contado con la emisión del correspondiente informe de impacto ambiental". Un informe que dirime si la arena artificial genera consecuencias negativas en el medio marino.

Para la portavoz de NC en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, el silencio de Onalia Bueno y la complicidad del Psoe "no son nada positivos para aclarar un asunto que preocupa a los vecinos, sobre todo si se tiene en cuenta el caso de la colocación de la arena en la Playa de Tauro y sus consecuencias para los vecinos y el medio ambiente".

Santiago confía en que el Consistorio no invierta más dinero público en colocar la arena en esta zona, en caso de que la misma no se recupere de forma natural.

La edil nacionalista recordó que el proyecto de regeneración de la playa de Costa Alegre no ha dejado indiferente a los vecinos, que "entienden que la playa se parece más a una presa, que a otra cosa".

A juicio de Santiado, la alcaldesa está promocionado en Berlín "una obra que no ha tenido buena acogida por los vecinos del municipio". NC espera que Bueno actúe de forma "responsable"; explique los motivos por los que el proyecto inicial no contemplaba la arena; las causas por las que este coste lo asume el Ayuntamiento de Mogán; y si la obra ha generado un efecto negativo en el medio marino de Arguineguín.