Los Reyes Magos reciben la llave de Las Palmas de Gran Canaria tras desembarcar en el muelle Sanapú

Los Reyes Magos de Oriente han atracado este domingo en la capital grancanaria, por primera vez en el recuperado entorno del muelle Sanapú, donde han sido recibidos por miles de niños y niñas.



El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha sido el encargado de entregar a los tres monarcas las llaves de la ciudad, con la que los Reyes podrán esta noche visitar cada casa para dejar sus regalos a grandes y pequeños.



Melchor, Gaspar y Baltasar han arribado al muelle en tres remolcadores, entre aplausos, gritos de emoción y un derroche de ilusión.

Los Reyes Magos llegan por mar a Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Quique Curbelo.





Los Reyes han pedido paz con la suelta de varias palomas blancas de la mano de niños y niñas, así como salud y felicidad para todos los ciudadanos.



Como ha señalado el alcalde, este “entorno espectacular” ha sido recuperado para los ciudadanos de la capital grancanaria, y ha sido el lugar elegido para entregar las llaves mágicas “para que los Reyes pasen por absolutamente todos los hogares”.



Este año, sus majestades han recuperado el mensaje medioambiental del pasado año, pidiendo la colaboración de la ciudadanía para “evitar los aerosoles”, que son “dañinos para el medioambiente y para los ocupantes de las carrozas”, ha señalado Hidalgo.

Tras esta bienvenida a los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar se han retirado a descansar de su largo viaje a la Casa de Galicia, para retomar esta tarde su recorrido por la ciudad, a partir de las 17.00 horas.



Los Reyes Magos pasarán por las principales calles de la capital en estrellas de luz, con una comitiva formada por personajes infantiles, una docena de superhéroes montados en Sitycletas, seis marionetas de cuatro metros de altura, una legión de romanos, pajes, música y luces led, el espectáculo coreográfico de “Big dancers”, esculturas humanas, hinchables gigantes y varios pasacalles.



No serán los únicos que acompañarán a las carrozas dorada, plateada y de bronce de los Reyes Magos de Oriente, ya que irán encabezadas por los personajes de “La Patrulla Canina”, los bailarines de Mary Poppins, y el universo Harry Potter, entre otros.

Los Reyes Magos en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Quique Curbelo.



Con hilo musical infantil y navideño y con referencias a cuentos populares, una docena de carruajes reforzarán en su recorrido la eco campaña del Ayuntamiento, con mensajes como “No juegues con el medio ambiente”, “ No con spray” y “Nuestra cabalgata, mejor sin sprays, más verde, segura y divertida”.



Un año más, no faltarán los camellos, que acompañarán a sus majestades sin carga y en manada, como es común en libertad y siguiendo a las carrozas reales.



Los niños que aun no han tenido ocasión de entregar su carta a los Pajes Reales podrán hacerlo esta noche, ya que en la cabalgata un despliegue de carteros reales de Correos se encargará de recogerlas.



Con este recibimiento, la ciudad se prepara para una noche mágica y entrañable, que desde esta tarde llenará de ilusión el trazado de la cabalgata, del Castillo de La Luz a San Telmo.