Sábado con probables lluvias débiles dispersas

Los intervalos nubosos predominarán este sábado en Canarias, con probables lluvias débiles dispersas, excepto en las islas más orientales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas en descenso. Viento del oeste flojo a moderado, girando a noroeste por la tarde e intensificándose. Probabilidad de rachas fuertes en cumbres de Tenerife y La Palma, disminuyendo por la tarde.



En el mar habrá componente suroeste fuerza 3 a 5, amainando a fuerza oeste 3 o 4 por la noche y a variable 2 a 4 mas tarde, excepto en el sur. Marejadilla o marejada, áreas de fuerte marejada en el noroeste y sureste, disminuyendo a rizada o marejadilla con áreas de marejada en el suroeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



LANZAROTE



Algún intervalo nuboso pero predominando los claros. Probabilidad de lluvias débiles durante las primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, más acusado en el interior, y sin cambios significativos en la costa sureste. Viento del oeste, flojo aumentando a noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 16 23



FUERTEVENTURA



Poco nuboso, con algún intervalo nuboso durante las horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles durante las primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, más acusado en el interior, y sin cambios significativos en la costa sureste. Viento del oeste, flojo aumentando a noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 17 24



GRAN CANARIA



Poco nuboso a despejado tendiendo gradualmente a cubierto por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles sobre todo en el interior. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior en el caso de las mínimas. Viento del oeste flojo, más intenso en puntas sur y noroeste, mientras predominan las calmas en vertiente nordeste, girando gradualmente a noroeste al final, intensificándose en el nordeste, este y noroeste, mientras que en el sur predominarán las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 18 24



TENERIFE



Poco nuboso a despejado, tendiendo pronto a cubierto en el norte y por la tarde en el este, manteniéndose la vertiente oeste y cumbres centrales con cielos poco nubosos. Probabilidad de lluvias en general débiles en el norte durante la mañana con tendencia a remitir por la tarde. Y probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el este por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del oeste, más intenso en los litorales norte y sur, girando a noroeste e intensificándose en costas oeste y punta nordeste, mientras en los litorales norte y sureste predominarán las brisas. En cumbres centrales, viento del oeste fuerte con rachas de muy fuerte disminuyendo. En el área metropolitana, probables rachas de entre 50 a 60 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 23



LA GOMERA



Nuboso, alternando con claros durante las primeras de la mañana y últimas horas del día. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el oeste y norte durante la primera mitad del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste durante la madrugada, más intenso en puntas norte y sur, girando gradualmente hasta componente norte al final, cuando será más intenso en puntas este y oeste y cumbres donde hay probabilidad de rachas fuertes, tendiendo a disminuir por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 17 23



LA PALMA



Nuboso, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles en el norte y oeste durante la madrugada. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del oeste durante la madrugada, más intenso en puntas norte y sur, girando gradualmente a noroeste, cuando será más intenso en puntas nordeste y suroeste. En cumbres rachas fuertes, tendiendo a disminuir por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 15 24



EL HIERRO



Nuboso, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la madrugada y primeras horas. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del oeste durante la madrugada, más intenso en puntas norte y sur, girando gradualmente a noroeste, cuando será más intenso en puntas nordeste y oeste. En cumbres probabilidad de rachas fuertes por la tarde, tendiendo a disminuir por la noche.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 17