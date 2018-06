La jornada inaugural de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, marcada por la luz y la originalidad

La jornada inaugural de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria ha estado protagonizada por la luz, la originalidad, el colorido y la gran fuerza con la que han pisado los diseños de los nuevos talentos, que salieron a conquistar al público y no solo obtuvieron su entusiasmo, sino que Como la Trucha al Trucho se alzó además con el premio Heineken.

Este jueves por la tarde comenzó el espectáculo y los jóvenes talentos inundaron la pasarela de creatividad y profusión de color sin dejar de lado el diseño con ideas refrescantes que salpicaron la tarde, abierta por la firma Sirella SW, que debutó así en la pasarela de Gran Canaria Moda Cálida.



Su colección está inspirada en el pequeño pueblo de Arguineguín, donde la diseñadora nació y se crió. Materiales como las redes marineras, nudos y cabos son elementos que han inspirado a la diseñadora para transmitirlos en las formas y siluetas de las piezas. Presentó toda una colección para los amantes del mar, de la costa y la arena.



Le siguió Isla Bonita con la colección La Cascada de Colores. Se trata del trabajo de diseñadores de La Palma que hacen ropa de baño y complementos. Uno de los elementos compositivos es el agua, otro elemento de vital importancia es la rosa y la vegetación. La mezcla de materiales, técnicas y estilos de las distintas firmas que componen el Sello de Isla Bonita Moda han creado una colección ecléctica.



Basics not Basic cerró el primer bloque de la tarde presentando una colección inspirada en Sri Lanka y sus colores: el azul del cielo de sus paisajes, el verde malaquita y un verde jade intenso de su vegetación, el color tierra de sus montañas, el crudo de la arena de sus playas y el salmón de sus atardeceres. Diseños de líneas sencillas pero estudiadas que se adaptan a las curvas de la mujer.

Sri Lanka inspira también a Elena Morales en la colección Lanka, primera colección de baño como diseñadora. Mostró líneas orgánicas, rectas y geométricas que complementan a la perfección con los colores vivos y estampados tropicales y naturales que se han realizado en exclusiva para la colección. Como novedad este año destacan sus prendas curvy.



Román Peralta avanzó en el programa con su colección de hombre, C.O.D.E, Colours Of Desiere, inspirada en un concepto abstracto. Los abalorios metálicos, en contraste con los colores puros de la colección. Destaca el minimalismo que caracteriza a las prendas buscando una imagen masculina pero que se atreve a asumir colores y formas novedosas.

Este segundo bloque lo cerró la colección Avatar de la marca Eclipse con estampados y formas atrevidas para tomar la pasarela y hacer disfrutar al público.



Sarah Kuhlmann Swimmwear fue la siguiente para desbordar de colorido el espectacular escenario con una colección con el inspirador nombre de Rainbow (arcoíris). Una colección enfocada a la mujer con bikinis y bañadores que engloban las últimas tendencias, marcada por la explosión de color que refleja el amor por la vida y la mujer. Volantes, básicos, líneas rectas y curvas forman parte de su colección en la que también muestra joyas de Susana Requena.



Los años 20 tuvieron también reservado su momento con Suharz y su colección Shine para darle así el turno a París con el negro como color base y profusión de brillos que convierten cada modelo en mucho más que una pieza de baño. Los tejidos y materiales utilizados son el tul, las lentejuelas reversibles, el algodón y las licras adornados con apliques y Swaroskis.

La firma Aguas Azules en la pasarela de nuevos talentos.





Diseños realizados con tintes naturales



Para cerrar el tercer bloque, Savia de oro presentó una colección feminista inspirada en el aniversario de los 100 años de liberación de la mujer. Bajo el nombre más que adecuado de Liberté, la lencería cobra importancia por derecho propio. En sus prendas solo se han empleado tejidos procedentes de fibras naturales teñidas a mano en el estudio lo que hace que tengan propiedades beneficiosas antifúngicas, anti bacterianas, anti UVA, y propiedades calmantes.



El mundo del cómic es la línea argumental de Laut Apparel para su colección Cristina. Con los colores y estampados sirven para mostrar una mujer femenina, divertida, elegante y de gran personalidad, que no necesita de super poderes para destacar.



Además, Chaxi Canarias tiñó la noche de canariedad con una colección inspirada en la naturaleza y los paisajes isleños. Esta colección apuesta por los trajes de baño enterizos, que tienen más versatilidad y varios se convierten en bodyswim, perfecto aliado para las noches de verano, donde después de pasar el día en la piscina o la playa terminas en una fiesta que se alarga hasta el amanecer. Esta marca mostró unos diseños versátiles con drapeados, transparencias, tejidos superpuestos, cortes asimétricos, 'tes de vértigo, volantes y espaldas vertiginosas.



Como la trucha al trucho presentó en esta edición unos diseños inspirados en el Miami de los 90 con Holiday Motel, una colección con doble funcionalidad para la noche y el día, a través de las combinaciones de color y el estilo de las prendas. En Miami Beach el público pudo disfrutar de los colores rosa, amarillo y turquesa y estampados de rayas en los cortes de los bañadores. En Miami Night priman los colores naranja, verde y azul con un diseño de estampado más ornamental propio de la noche. Esta marca destaca por la utilización de materiales como la seda, el hule, el satén y elementos como ribetes, cadenas o pvc.



Vevas desplegó imaginación con la colección La Leyenda del Diablo de Timanfaya con un desfile en tres partes: Amor, Drama y Resurrección, muy diferenciadas en colores, estilismos y looks. Los complementos de Nieves Barroso complementaban los looks de manera exquisita.



Tras Vevas la pasarela registró sus aires más british con la colección de Escobar Gentle Jhonny en la que se vieron diseños para hombre inspirados en la campiña inglesa extrapolados al baño. Como modelo destacado, Jorge Pérez, un guardia civil que se ha hecho viral en las redes.



Aguas Azules cerró la pasarela de nuevos talentos en una noche mágica con la puesta en escena del universo de las divinidades africanas. Una profusión de licra, sedas, tules y encajes que brillaron con luz propia con piedras preciosas como esmeraldas, zafiros, rubíes y brillantes.



Durante todo el desfile, el jurado formado por el modisto Modesto Lomba, Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda España, Andrés Aberasturi, creador de la agencia madrileña de Comunicación y organizadora de pasarelas Pelonio, así como la diseñadora Roser Muntané, y Esther García de ESMA, fue tomando nota y puntuando todas las colecciones.

Como invitados destacados a esta primera sesión el público pudo ver un año más a la directora de la Mercedes Benz Fashion Week, Charo Izquierdo, a las influenciadoras Rocío Osorno y Ana Moya y al televisivo diseñador Alejandro González Palomo (Palomo España). Tras una breve deliberación y la suma de puntuaciones, llegó al momento más emocionante de la noche.



La consejera de Industria y Comercio del Cabildo, Minerva Alonso, y el director de Patrocinio de INCABE, Javier Redondo, fueron los encargados de hacer público el nombre del ganador. El premio recayó en los diseñadores Amanda Gutiérrez y Adonais Sarmiento de Como la trucha al Trucho, que no ocultaron su emoción al recoger su premio.



Para finalizar la noche se proyectó el cortometraje Fash In Box, del director grancanario Cristian Velasco. El proyecto es una pieza coral formada por cuatro cortos de moda que retrata a los distintos agentes involucrados a la pasarela de Gran Canaria: diseñadores, modelos y propietarios de agencias, entre otros. Velasco es uno de los pocos creativos locales que ha enfocado su trabajo a esta industria.